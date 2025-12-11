قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هلع واعتقالات وارتباك داخل صفوف الجولاني بعد تسريب هذه المعلومات.. فيديو
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين السعودية وفلسطين بربع نهائي بطولة كأس العرب
5 أندية ضمنت البقاء في دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول؟
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
بعد وفاة المرشح أحمد جعفر.. الوطنية للانتخابات تصعّد سيد عيد لخوض الإعادة بحدائق القبة
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
غلق كلي للمحور المركزي الموازي شهرًا .. اعرف التفاصيل
بشرى لـ منتخب مصر .. الحرس الثوري يهدد مشاركة نجم إيران في مونديال أمريكا
بعد طلب عاجل من الزمالك .. تأجيل لقاء بلدية المحلة في كأس مصر
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة
قبل واقعة اللوفر.. سرقة 600 قطعة أثرية من متحف بريطاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

30 دقيقة.. تعادل سلبي بين السعودية وفلسطين بربع نهائي بطولة كأس العرب

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

مرت 30 دقيقة من مواجهة منتخب السعودية ومنتخب فلسطين وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين المنتخبين، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة من جانب منتخب السعودية وحذر من المنتخب الفلسطيني، دون وجود خطورة على مرمى حراس المرمى للمنتخبين.

تشكيل فلسطين

أعلن إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة السعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025، مستعينًا بثنائي الدوري المصري حامد حمدان لاعب بتروجت، وعدي الدباغ مهاجم الزمالك.

وجاء التشكيل الفلسطيني على النحو التالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، وجدي نبهان

خط الوسط: عميد محاجنة، عميد صوافطة، حامد حمدان، تامر صيام

خط الهجوم: عدي الدباغ، زيد القنبر

تشكيل السعودية

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الرسمي للأخضر لمواجهة منتخب فلسطين، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر.

وجاء التشكيل السعودي على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي مجرشي، وليد الأحمد، حسان تمبكتي، نواف بوشل.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح أبو الشامات، فراس البريكان، سالم الدوسري.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء متسلحًا بسجل تاريخي قوي أمام نظيره الفلسطيني، حيث لم يخسر الأخضر في أي من المباريات التسع الرسمية التي جمعتهما عبر السنوات الماضية.

وتأتي المواجهة في إطار بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر، وسط ترقب جماهيري للمنافسة القوية على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية

وتحظى المباراة بمتابعة واسعة، إذ سيتم نقلها عبر عدد من القنوات الناقلة، أبرزها شبكة بي إن سبورتس، قناة الكاس القطرية، القنوات الرياضية السعودية، قناة عمان الرياضية، إضافة إلى شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، إلى جانب قنوات أخرى ستبث الحدث ضمن تغطيتها لبطولة كأس العرب المقامة في قطر.

منتخب السعودية منتخب فلسطين فلسطين السعودية بطولة كأس العرب كأس العرب استاد لوسيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

ترشيحاتنا

مباراة المغرب وسوريا

"شكرا للفريقين علي المتعة التي قدماها" المستكاوي يشيد بمباراة المغرب وسوريا

الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي

التعادل السلبي يحسم ديربي البحر المتوسط بين المصري والاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

صورة من اللقاء

ماذا حدث في مباراة المغرب وسوريا| تفاصيل

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

فيديو

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد