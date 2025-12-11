محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات النواب بالدائرة الثالثة خلال الفترة المسائية من اليوم الثاني

تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 خلال الفترة المسائية من اليوم الثاني، بالدائرة الثالثة التي تضم مركزي طامية وسنورس، وذلك للوقوف على مدى انتظام سير العمل داخل اللجان والتأكد من استقبال الناخبين بسهولة ويسر.

حيث تابع المحافظ، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، استمرار عمل جميع اللجان الانتخابية خلال الفترة المسائية لليوم الثاني، واطمأن على انتظام استقبال الناخبين وتيسير الإجراءات لهم حتى المواعيد الرسمية المحددة لغلق اللجان.

وشدد المحافظ، على ضرورة الجاهزية التامة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات يتم رصدها، مؤكداً حرص المحافظة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما أكد ضرورة التزام الجهاز التنفيذي بالحياد التام لضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، موضحاً أن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي لضمان سير الانتخابات بكفاءة وفاعلية دون أي تدخل في إرادة الناخبين.

ووجه الأنصاري، رئيسي مركزي سنورس وطامية، ومسئولي الجهات المعنية، بمتابعة اللجان بشكل مستمر حتى مواعيد الغلق المقررة، وتقديم كامل الدعم اللوجستي وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين، بما يضمن مشاركة فعالة في عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة، وخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق بمحافظة الفيوم.