قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للأشواط الإضافية.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط 14 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات النواب بالدائرة الثالثة خلال الفترة المسائية من اليوم الثاني

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
أ ش أ

 تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 خلال الفترة المسائية من اليوم الثاني، بالدائرة الثالثة التي تضم مركزي طامية وسنورس، وذلك للوقوف على مدى انتظام سير العمل داخل اللجان والتأكد من استقبال الناخبين بسهولة ويسر.
حيث تابع المحافظ، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، استمرار عمل جميع اللجان الانتخابية خلال الفترة المسائية لليوم الثاني، واطمأن على انتظام استقبال الناخبين وتيسير الإجراءات لهم حتى المواعيد الرسمية المحددة لغلق اللجان.
وشدد المحافظ، على ضرورة الجاهزية التامة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات يتم رصدها، مؤكداً حرص المحافظة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما أكد ضرورة التزام الجهاز التنفيذي بالحياد التام لضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، موضحاً أن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي لضمان سير الانتخابات بكفاءة وفاعلية دون أي تدخل في إرادة الناخبين. 
ووجه الأنصاري، رئيسي مركزي سنورس وطامية، ومسئولي الجهات المعنية، بمتابعة اللجان بشكل مستمر حتى مواعيد الغلق المقررة، وتقديم كامل الدعم اللوجستي وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين، بما يضمن مشاركة فعالة في عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة، وخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق بمحافظة الفيوم.

الفيوم التصويت انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

استمارة الشهادة الإعدادية 2026

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026

حماة عروسة المنوفية

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

الوطنية للانتخابات: مرحلة الإعادة للمرحلة الثانية الأسبوع القادم

المستشار أحمد بنداري

الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة للمرحلة الثانية الأسبوع المقبل في 55 دائرة انتخابية

كامل الوزير

الوزير: إنقاذ وحدة حلوان وتشغيل خام الواحات.. وانطلاقة لصناعة المركبات بمصر

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

فيديو

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد