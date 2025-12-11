كامل الوزير: أول مصنع بالصعيد يحصل على رخصة رسمية ويبدأ الإنتاج بأيادٍ مصرية

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة بدأت خطوات واسعة لإعادة تأهيل المصانع المتعثرة ومنحها القدرة على العمل وفق معايير قانونية ومعتمدة، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة لمساعدة المصانع على تقنين أوضاعها وبدء الإنتاج بشكل منظم وآمن.

أبرز النجاحات

وقال الوزير خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة صدى البلد إن من بين أبرز النجاحات مصنعاً في الصعيد يُعد الأول من نوعه في المنطقة يحصل على رخصة تشغيل كاملة، مؤكداً أنه يعمل الآن وينتج بالفعل من قلب الصعيد، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التوسع الصناعي خارج نطاق المركزية ودعم محافظات الجنوب.

معايير السلامة والصحة المهنية

وأوضح أنه تم العمل على توصيل الكهرباء للمصانع بطريقة قانونية، مع التأكد من توافقها مع معايير السلامة والصحة المهنية والبيئة، بما يحافظ على العمال ويضمن استدامة الإنتاج.

وأشار كامل الوزير إلى أن “النهارده عندنا عمال مصريين من الصعيد بينتجوا ويقودوا مصنعهم بإيدهم”، وهو ما يعكس نجاح توجه الدولة في تمكين الكفاءات المحلية ودعم الصناعات الوطنية.

