لثقتها في قدراتنا.. كامل الوزير: شركة ليوني تفتتح المصنع الـ 15 بمصر

الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء
الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء
أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية، ونعمل على توفير منتج محلي عالي الجودة.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بـ افتتاح أحد مصانع صناعة ضفائر السيارات، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن شركة ليوني تفتتح المصنع الـ 15 ما يعكس ثقتها في قدرات العمالة المصرية.

وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أننا نؤكد استمرار الدولة في توفير أوجه الدعم للمستثمر الجاد.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة بدر، منذ قليل، لافتتاح أحد مصانع صناعة ضفائر السيارات، ورافقه وزير الصناعة.

وتفقد مدبولي المصنع واستمع لشرح حول المصنع، الذي يعد أكبر مجمع صناعي لتصنيع ضفائر وكابلات السيارات، ويقع على مساحة 91 ألف متر.

ويسهم المجمع في نقل التكنولوجيا الألمانية الحديثة، وزيادة فرص العمل، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات.

ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويستفيد من منظومة النقل الدولي السريع عبر خط الرورو من دمياط إلى أوروبا، ما يعزز القدرة التصديرية للشركة ومصر كمركز صناعي ولوجستي عالمي.
 

