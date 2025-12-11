قائمة الأهلي لمباراة إنبي في كأس عاصمة مصر

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الأهلي لخوض مباراة ‏إنبي التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.‏

ضمت قائمة الفريق كلًّا من:‏ محمد سيحا وحازم جمال وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

كان الفريق قد اختتم تدريباته على ملاعب الناشئين بفرع مدينة نصر، استعدادًا لمواجهة إنبي ‏التي تنطلق في الثامنة مساء غد على ملعب استاد السلام، بأولى مبارياته في البطولة.‏