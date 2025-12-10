إصابة ناخبة في أسوان بحالة إغماء ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج

أصيبت ناخبة بحالة إغماء مفاجئة، مساء اليوم، تزامنًا مع تواجدها للإدلاء بصوتها الانتخابي داخل إحدى اللجان الانتخابية ضمن لجان الدائرة الأولى بمدينة أسوان.

وعلي الفور تم نقلها بواسطة سيارة الأسعاف لتلقي العلاج اللازم بمستشفى أسوان الجامعي، وتبين بالكشف الطبي أنها أسماء . ح شعرت بحالة إعياء مفاجئ مما أدى لاغماءها مباشرة.

فيما شهدت قرى الدائرة مركز إدفو الرابعة شمال أسوان إقبالاً من السيدات خلال بداية الفترة المسائية للتصويت فى جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب حيث تقدمن صفوف الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان .

شهدت مدرسة فتحى محى الدين الإبتدائية بقرية قتة فى مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، إصابة رئيس اللجنة الانتخابية بحالة إغماء مفاجئة أثناء مباشرة سير عملية التصويت داخل لجنة الاقتراع.

وأُصيب رئيس اللجنة بحالة إغماء خلال تواجدها داخل اللجنة، وتم استدعاء فريق الإسعاف على الفور، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية، مع استقرار وضعه الصحى بعد التدخل الطبى.

جولة الإعادة

وواصلت اللجنة عملها بشكل طبيعى عقب الواقعة دون تأثر بسير عملية التصويت، مع متابعة غرفة العمليات بالمحافظة والجهات المعنية للتأكد من انتظام العمل، وانتظم عمل اللجنة بعد إسعاف رئيس اللجنة وإفاقته.

يواصل كبار السن حرصهم المستمر على المشاركة الإيجابية فى جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب داخل الدوائر الإنتخابية فى أسوان .

فلم يمنع السن الحاجة بدور من مواليد 1914 من مدينة البصيلية، ورغم بلوغها 111 عاما من العمر، من الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة (إدفو- أسوان).

ويواصل الناخبون فى محافظة أسوان، التوافد بكثافة على اللجان الانتخابية التى فتحت أبوابها صباح اليوم، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بالدوائر الملغاة في انتخابات النواب 2025.

برزت السيدات فى المشهد الانتخابى بصورة واضحة إذ توافدن على اللجان وسط أجواء من التنظيم والدعم من مسؤولى العملية الإنتخابية ، مع توفير وسائل مساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات.