قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأكيداً لما نشره صدى البلد|مستشارة اللغة الإنجليزية بالتعليم تنفي تخفيف المناهج
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
مدبولي: على المواطن عدم نشر المعلومات أو الأخبار قبل التحقق من صحتها
مجلس الوزراء : نحترم النقد البناء لأداء الحكومة ونرفض الشائعات
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي
رئيس الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية وتحسن جوهري في توافر العملة الأجنبية
الرئيس السيسي يعتمد جوائز تشجيعية بـ850 ألف جنيه للمتنافسين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم
رئيس الوزراء: إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مصر دليل السير على الطريق الصحيح
هيئة الأرصاد تحذر: منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية والقاهرة
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.. مدبولي: وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %
الكهرباء تقدم 6 نصائح للتعامل أثناء سقوط الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان.. إصابة رئيس لجنة انتخابية بإغماء أثناء التصويت

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت مدرسة فتحى محى الدين الإبتدائية بقرية قتة فى مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، إصابة رئيس اللجنة الانتخابية بحالة إغماء مفاجئة أثناء مباشرة سير عملية التصويت داخل لجنة الاقتراع.

وأُصيب رئيس اللجنة بحالة إغماء خلال تواجدها داخل اللجنة، وتم استدعاء فريق الإسعاف على الفور، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية، مع استقرار وضعه الصحى بعد التدخل الطبى.

وواصلت اللجنة عملها بشكل طبيعى عقب الواقعة دون تأثر بسير عملية التصويت، مع متابعة غرفة العمليات بالمحافظة والجهات المعنية للتأكد من انتظام العمل، وانتظم عمل اللجنة بعد إسعاف رئيس اللجنة وإفاقته.

يواصل كبار السن حرصهم المستمر على المشاركة الإيجابية فى جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب داخل الدوائر الإنتخابية فى أسوان .

مجلس النواب

فلم يمنع السن الحاجة بدور من مواليد 1914 من مدينة البصيلية، ورغم بلوغها 111 عاما من العمر، من الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة (إدفو- أسوان).

ويواصل الناخبون فى محافظة أسوان، التوافد بكثافة على اللجان الانتخابية التى فتحت أبوابها صباح اليوم، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بالدوائر الملغاة في انتخابات النواب 2025.

برزت السيدات فى المشهد الانتخابى بصورة واضحة إذ توافدن على اللجان وسط أجواء من التنظيم والدعم من مسؤولى العملية الإنتخابية ، مع توفير وسائل مساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات.

وكانت قد سادت حالة من الهدوء داخل اللجان ، فيما كثفت الأجهزة المعنية من تواجدها لضمان انسياب العملية الانتخابية، وتشجيع المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم .

وانتظمت أعمال جولة الإعادة على مدار يومى 10 و11 ديسمبر الجارى داخل 3 دوائر انتخابية بمحافظة أسوان بإجمالى 152 لجنة فرعية موزعة على مراكز أسوان ونصر النوبة وإدفو.

وضمت الدائرة الأولى 54 لجنة فرعية بمركز أسوان بطاقة تصويتية بلغت 419 ألف و764 ناخبًا، وتنافس خلالها 16 مرشحًا من بينهم سيدة.

بينما شملت الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بطاقة تصويتية قدرها 81 ألف و435 ناخبًا، ودخل السباق بها 17 مرشحًا بينهم 3 سيدات.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

صورة تعبيرية

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

طلاق

«المركزي للإحصاء»: 750 حالة طلاق يوميًا في مصر.. ومتوسط سن المُطلقين 40 سنة

أرشيفية

أمطار وسيول.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات مهمة

ترشيحاتنا

جولة في حدائق العاصمة

رئيس جهاز حدائق العاصمة: نعمل بنظام متكامل للمتابعة اليومية لكافة المشروعات

جانب من الاجتماع

رئيس جهاز العلمين الجديدة يعقد اجتماعا مع الشركات المنفذة لمشروع ديارنا

العبور

جهاز العبور الجديدة يواصل سلسلة حملاته ضد المنشآت المخالفة

بالصور

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد