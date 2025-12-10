محافظ أسوان يتفقد اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة بالدوائر الملغاة

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد عدد من اللجان الإنتخابية من بينها لجنة مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات وذلك فى اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب ، والتى تجرى على يومى 10 و 11 ديسمبر الحالى .

وخلال جولته باللجنة برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات تمثل رسالة وطنية ومسئولية دستورية لكل مواطن .

وأشار المحافظ إلى أن الإدلاء بالصوت الإنتخابى يعبر عن الوعى السياسى والحرص على مستقبل الوطن ، كما يرسخ قيم الإنتماء والولاء ، وخاصة أن مشاركة المواطنين فى صناديق الإقتراع يعتبر هو السبيل الحقيقى لبناء دولة قوية مستقرة قادرة على تحقيق طموحات أبنائها ،

جولة الإعادة

وحث محافظ أسوان المواطنين على أنه فى حالة وجود أو رصد أى مخالفة أو شكوى يتم الإبلاغ الفورى للجنة الفرعية أو اللجنة العامة للإنتخابات لقيام الهيئة الوطنية للإنتخابات المختصة بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة ، وأن دورنا كجهاز تنفيذى هو تقديم الدعم اللوجستى خارج اللجان .

ولفت المحافظ إلى أن الإنتخابات تتم داخل ١٥٢ لجنة فرعية تضم الدائرة الأولى منها بمركز أسوان تشمل ٥٤ لجنه فرعية حيث تبلغ طاقتها التصويتية عدد ٤١٧٨٥١ ناخب ، فيما تشمل الدائره الثالثه بنصر النوبة ٤٣ لجنه فرعية بإجمالى طاقة تصويتيه ٨١٧٤٥ ناخب ، بينما تشمل الدائره الرابعة بمركز إدفو ٥٥ لجنه فرعية بإجمالى طاقة تصويتيه ٣٣٧١٣٥ ناخب .