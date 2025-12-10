أنا أسف.. كاراجر يعتذر لمحمد صلاح على الهواء بعد جدل الانتقادات الحادة

قدم جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق والمحلل الحالي، اعتذارًا علنيًا للنجم المصري محمد صلاح، خلال ظهوره على الهواء مباشرة، بعد الجدل الكبير الذي أثارته تصريحاته السابقة بشأن اللاعب.

وجاء اعتذار كاراجر عقب سلسلة من الانتقادات الحادة التي وجهها لصلاح، بعد تصريحات الأخير المثيرة التي أدلى بها عقب تعادل ليفربول مع ليدز 3-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث عبر صلاح عن شعوره بأنه “أُلقي به تحت الحافلة” من جانب النادي، في إشارة إلى طريقة التعامل معه في الفترة الأخيرة.

وكانت الأزمة قد تفجرت بعد جلوس صلاح على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية، ما دفعه للتعبير عن استيائه بشكل علني، وتبع ذلك استبعاد اللاعب من قائمة ليفربول في مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

ولم يكتف كاراجر بالانتقاد الفني، بل وصف تصرفات صلاح بأنها “مخزية”، ووجه له ملاحظات تتعلق بمسيرته الدولية مع منتخب مصر وفترة لعبه السابقة مع تشيلسي، ما أثار غضب جماهير ليفربول وأنصار اللاعب حول العالم.

وخلال تغطية شبكة CBS Sports لمباريات دوري أبطال أوروبا، تدخل زميله في الاستوديو، ميكا ريتشاردز، مطالبًا كاراجر بتقديم اعتذار مباشر، وهو ما لبى الأخير قائلاً: “مو، أنا أعتذر، لقد سببت لك الإزعاج. أحبك كلاعب في ليفربول، لكن أرى أنك بحاجة إلى ضبط تصرفاتك خارج الملعب.”

ووصف ريتشاردز الاعتذار بأنه “صادق وعادل”، مؤكدًا أنه يعكس احترام كاراجر لصلاح رغم اختلاف وجهات النظر.

ويذكر أن الأزمة بدأت أيضًا بعد تعليق كاراجر على صورة نشرها صلاح من صالة الألعاب الرياضية، معتبراً أن الأجواء المحيطة باللاعب تحولت إلى ما يشبه “السيرك”، وهو ما قد يؤثر على أداء الفريق والجماهير.

كما أشار إلى أن مشاركة صلاح في مباراة برايتون المقبلة قد تكون غير ضرورية قبل سفره للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

واختتم كاراجر تصريحاته بالتأكيد على تقديره الكبير لمحمد صلاح كلاعب أساسي في تاريخ ليفربول الحديث، مشيراً إلى أن الفريق سيشهد تغييرات تكتيكية هجومية محتملة في الفترة المقبلة، ليس فقط هذا الموسم، بل على مدار العامين القادمين.