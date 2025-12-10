هواتف تحصل على تحديث OxygenOS 16 بنظام أندرويد 16 خلال أيام

بدأ طرح نظام التشغيل OxygenOS 16 الشهر الماضي، بدءًا بالطرازات المتميزة مثل OnePlus 13 و OnePlus Open. ثم توسع ليشمل المزيد من هواتف وأجهزة OnePlus اللوحية في الشهر نفسه. وفي نوفمبر، شمل التحديث المزيد من هواتف وأجهزة OnePlus اللوحية، وبينما كان التركيز الأساسي على الأجهزة المتطورة، بدأت بعض طرازات سلسلة Nord أيضًا بتلقي التحديث المستقر في نوفمبر قبل الموعد المحدد .

OxygenOS 16

يستمر طرح التحديث في ديسمبر، مع خطط لتحديث بعض هواتف سلسلة Nord وعدد من الهواتف المتطورة الأخرى. ووفقًا لخطة العمل الرسمية، ستُحدّث OnePlus ستة هواتف ذكية إلى نظام OxygenOS 16 في ديسمبر، وقد بدأ بالفعل تحديث بعضها.

إذا كان لديك هاتف OnePlus لا يزال في قائمة انتظار ترقية Android 16، فإليك القائمة أدناه لمعرفة ما إذا كان موجودًا في قائمة هذا الشهر.

أجهزة OnePlus تتلاقى تحديث OxygenOS 16

هاتف OnePlus 11 5G – تم إصداره

ون بلس 11R 5G

هاتف ون بلس نورد 5 – تم إصداره

تم إطلاق هاتف OnePlus Nord CE 5

تم إطلاق هاتف OnePlus Nord 4

ون بلس نورد 3 5G

من جانبها بدأت شركة OnePlus بالفعل في ترقية هواتف OnePlus 11 و Nord 5 و Nord CE 5 و Nord 5 إلى نظام OxygenOS 16. ونظرًا لأن عملية الترقية تتم على دفعات، فقد يستغرق الأمر بضعة أيام للوصول إلى جميع المستخدمين.

من المتوقع أن يتلقى الجهازان المتبقيان، OnePlus 11R و Nord 3، التحديث خلال الأيام القليلة القادمة. ومع تبقي أكثر من نصف الشهر، لن نستغرب إذا حصلت أجهزة OnePlus أخرى على التحديث قبل الموعد المحدد.

من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من طرح نظام التشغيل OxygenOS 16 في الربع الأول من عام 2026. وستجلب هذه المرحلة التحديث إلى الأجهزة المتبقية، والتي تشمل OnePlus 10 Pro و Nord CE 4 و Nord CE 4 Lite و OnePlus Pad و OnePlus Pad Lite.