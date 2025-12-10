قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق الانتخابات في الـ30 دائرة الملغاة.. 500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت
الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة
140مليون دولار.. الوزراء يستعرض أبرز متطلبات النجاح في إنشاء مراكز البيانات العملاقة
استقالة سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة.. فما الأسباب؟
بدء التشغيل الرسمي لأول قسم حضّانات ووحدة عناية حديثي الولادة (NICU) بالقنطرة شرق
كاتب: الرئيس السيسي وجه بضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وانعكاس إرادة الناخبين
غسلت 50 مليون جنيه.. القبض على سيدة بتهمة الإتجار فى العملة
افتتاح المجمع الخدمي بمساكن روضة السودان أحد المشروعات الحضارية بالجيزة
فيديوهات وأرباح قادتهم للسجن.. أم سجدة تلحق بهدير عبدالرزاق وسوزي بسبب التيك توك
أول رد فعل من حسام حسن بعد خروج منتخب حلمى طولان من كأس العرب
أشتروا سيارات وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
القبض على عصابة تستغل 18 طفلا في أعمال التسول بالقاهرة
هواتف تحصل على تحديث OxygenOS 16 بنظام أندرويد 16 خلال أيام

نظام التشغيل OxygenOS 16
نظام التشغيل OxygenOS 16
لمياء الياسين

بدأ طرح نظام التشغيل OxygenOS 16 الشهر الماضي، بدءًا بالطرازات المتميزة مثل OnePlus 13 و OnePlus Open. ثم توسع ليشمل المزيد من هواتف وأجهزة OnePlus اللوحية في الشهر نفسه. وفي نوفمبر، شمل التحديث المزيد من هواتف وأجهزة OnePlus اللوحية، وبينما كان التركيز الأساسي على الأجهزة المتطورة، بدأت بعض طرازات سلسلة Nord أيضًا بتلقي التحديث المستقر في نوفمبر قبل الموعد المحدد .

خطة طرح نظام التشغيل OxygenOS في 16 ديسمبر
OxygenOS 16

يستمر طرح التحديث في ديسمبر، مع خطط لتحديث بعض هواتف سلسلة Nord وعدد من الهواتف المتطورة الأخرى. ووفقًا لخطة العمل الرسمية، ستُحدّث OnePlus ستة هواتف ذكية إلى نظام OxygenOS 16 في ديسمبر، وقد بدأ بالفعل تحديث بعضها.

إذا كان لديك هاتف OnePlus لا يزال في قائمة انتظار ترقية Android 16، فإليك القائمة أدناه لمعرفة ما إذا كان موجودًا في قائمة هذا الشهر.

 أجهزة OnePlus تتلاقى تحديث OxygenOS 16 

  • هاتف OnePlus 11 5G – تم إصداره
  • ون بلس 11R 5G
  • هاتف ون بلس نورد 5 – تم إصداره
  • تم إطلاق هاتف OnePlus Nord CE 5
  • تم إطلاق هاتف OnePlus Nord 4
  • ون بلس نورد 3 5G

من جانبها بدأت شركة OnePlus بالفعل في ترقية هواتف OnePlus 11 و Nord 5 و Nord CE 5 و Nord 5 إلى نظام OxygenOS 16. ونظرًا لأن عملية الترقية تتم على دفعات، فقد يستغرق الأمر بضعة أيام للوصول إلى جميع المستخدمين.

من المتوقع أن يتلقى الجهازان المتبقيان، OnePlus 11R و Nord 3، التحديث خلال الأيام القليلة القادمة. ومع تبقي أكثر من نصف الشهر، لن نستغرب إذا حصلت أجهزة OnePlus أخرى على التحديث قبل الموعد المحدد.

من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من طرح نظام التشغيل OxygenOS 16 في الربع الأول من عام 2026. وستجلب هذه المرحلة التحديث إلى الأجهزة المتبقية، والتي تشمل OnePlus 10 Pro و Nord CE 4 و Nord CE 4 Lite و OnePlus Pad و OnePlus Pad Lite.

نظام التشغيل OxygenOS 16 OnePlus Open OnePlus 13 نظام OxygenOS 16

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

