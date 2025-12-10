عيد ميلاده.. قصة طقوس ماجد الكدواني فى هذا اليوم وتعرضه لحادث مؤلم

يحل اليوم 10 ديسمبر عيد ميلاد الفنان ماجد الكدواني، الذي اشتهر بالعديد من الأدوار في السينما والتليفزيون ومن أشهر أفلامه «هيبتا، الرهينة»، ومن أشهر مسلسلاته « الاختيار 2، موضوع عائلي».

مسيرة ماجد الكدواني الفنية

ماجد الكدواني، من مواليد 10 ديسمبر 1967، ممثل مصري، اشتهر بتقديم الكثير من الأعمال العربية الكوميدية والدراميه في السينما والتلفزيون، بدأ مسيرته الفنية في منتصف التسعينيات ومن أشهر أفلامه:جاي في السريع والرهينة وطير إنت ولا تراجع ولا استسلام (القبضة الدامية) وهيبتا والأصليين وغيرها.

حصل على بكالوريوس فنون جميلة وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء دراسته في معهد الفنون المسرحية الذي التحق به بعد دراسته للديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، بدأ مسيرته بعدد من مسرحيات الهواة، قبل أن يشارك في عدد من الأعمال التلفزيونية مثل «القنقد» و«نحن لا نزرع الشوك»

( الجريمة، مش أنا، برا المنهج، وقفة رجالة، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، سلاح سالم، نادى الرجال السري، تراب الماس، طلق صناعي، شيخ جاكسون، الأصليين، هيبتا، قبل زحمة الصيف، ديكور، ساعة ونص، أسماء، اللمبي 8 جيجا، لا تراجع ولا استسلام، 678، حفلة منتصف الليل، فاصل ونعود، عزبة آدم، طير أنت، كبارية، الفرح، شيكامارا، العيال هربت، الرهينة، جاي في السريع )

من مسلسلاته الاختيار 2، موضوع عائلي، نمرة اتنين، أحلامك أوامر، جسر الخطر، أوان الورد، نحن لا نزرع الشوك، زيزينيا، ارابيسك )، من مسرحياته (شبورة، باللو باللو، الإسكافي ملكا).

جوائز ماجد الكدواني

حصل ماجد الكدواني علي العديد من الجوائز منها: أفضل ممثل من مهرجان أبو ظبي وأفضل ممثل من المركز الكاثوليكي للسينما و أفضل ممثل دور ثاني عن فيلم "ساعة ونص" وأفضل ممثل عن فيلم "قبل زحمة الصيف" وجائزة الإبداع الفني من مهرجان الكاثوليكي للسينما عن فيلم "هيبتا" وجائزة فاتن حمامه للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي أفضل ممثل كوميدي عن فيلم "نادي الرجال السري" جائزة التمثيل عن فيلم "تراب الماس".

طقوس ماجد الكدواني فى عيد ميلاده

قال الفنان ماجد الكدواني: أنا ما بحبش المفاجآت ومبحبش اعمل عيد ميلاد وافضل في هذا اليوم أن اجلس بهدوء وسكون تام ويوم عيد ميلادك يدعو إلي التأمل لأنك تفتتح عاما جديدا من عمرك.

قدم برنامج " الحكاية " المذاع علي قناة " ام بي سي مصر " هدية للفنان ماجد الكدواني تورته عليها صورته بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده في استديو الحكاية .

وتابع أن أبنائي اثنين الأول عندي يوسف ٢٦ سنة وساندرا ٢٢ سنة، لافتا إلي أنه تزوج وهو عمره 26 سنة، وأن ابنه درس سينما في أمريكا وكان عامل دور دياب في مسلسل موضوع عائلي.

حادث ماجد الكدواني

كشف الفنان ماجد الكدواني تفاصيل الحادث الذي تسبب في دخوله عالم الفن، عبر تصريحات تلفزيونية سابقة له، قائلًا: «لما كنت بمدرستي في الكويت، زميل ليا طلب مني إني أغششه في الامتحان فقلتله مش هينفع عشان ممكن نترفد، وكان له أخ أكبر مننا وكان في مرحلة الثانوية العامة».

وتابع: «وعرف إني ماغششتش أخوه وكان معاه عربية، بيهزر معايا وبيهوشني بعربيته، وأنا كنت طالع من المدرسة ومستني الباص الموضوع قلب بحادثة جامدة، وخبط فيا جامد وحدث تهتك في الأربطة فجأة لقيت نفسي واقع على الأرض».

واستكمل الفنان ماجد الكدواني حديثه عن الحادث الذي غيّر حياته: «وإتجبست 3 أشهر.. وقلت لربنا ليه تسمح بحاجة شر ليا مع إني رفضت الشر ورفضت أغشش الولد، بعد 12 سنة ربنا جاوب عليا.. خلصت فنون جميلة، وابتدينا نشتغل مسرح وجات لجنة من معهد فنون مسرحية يحكموا آخر مسرحية ببكالوريوس فنون جميلة».

وقال أيضًا: «ولقيت الدكتور أشرف زكي والدكتورة سميرة محسن بيقولولي إحنا عايزينك تعالى قدم في معهد فنون مسرحية.. ودي كانت آخر فرصة ليا إني أدخل المعهد، لأنهم كانوا بياخدوا 10% من خريجي البكالوريوس في هذا العام، وقالولي شوف موقفك من التجنيد وتعالى».

واختتم ماجد الكداوني: «رحت لاستشاري عظام، عشان أحاول أشوف حاجة تخرجني من التجنيد، فقولتله أنا نظري ضعيف.. فقالي هدخلك الجيش، وبعدها قولتله عندي مشكلة في رجلي ومبعرفش أقف عليها أكتر من نص ساعة، فقالي دي تطلعك من الجيش.. ودي كانت نتيجة الحادثة اللي تعرضت لها، وكانت سبب في دخولي معهد الفنون المسرحية».