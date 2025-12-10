أسطورة مانشستر يونايتد : محمدصلاح لن يوافق على عرض الشياطين

كشف ريو فرديناند أسطورة نادي مانشستر يونايتد احتمالية تقديم الشياطين الحمر عرض للتعاقد مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعد أزمة محمد صلاح مع إدارة ليفربول بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وقال فرديناند في تصريحات نشرتها صحيفة مترو: مستحيل انتقال محمد صلاح لمانشستر يونايتد لكن من الممكن أن يكون هناك عرض سيكو أمرا لا يصدق ومزحه .

وأضاف : محمد صلاح ليس مثل واين روني أو كارلوس تيفيز يبذل جهد إضافي وبالتالي حتى لو وصل عرض يونايتد سيرفضه

وأختتم اسطورة مانشستر يونايتد : لاعبي ليفربول لا يرغبون في التفريط بمحمد صلاح لانه يساعدهم في تحقيق الألقاب والبطولات لكن في الوقت الحالي سيرحل بكل تأكيد أنتهى الأمر.