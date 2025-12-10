قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيدفع رشاوى .. القبض على أحد أنصار مرشح في انتخابات النواب بأسيوط
الإنتاج الحربي: مصنع 63 من أهم الصروح الصناعية ومنتجاته تقلل الفاتورة الاستيرادية
إجراءات صارمة بـ أسوان لضمان نزاهة الانتخابات وعدم تكرار التجاوزات
انتهاك لحقوقها.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه طلبا للنائب العام الكويتي.. ما القصة؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات
القبض على شخص منع مواطنين من الإدلاء بأصواتهم في المنيا
رفض واسع لهدنة الثلاثة أشهر في السودان بسبب تواصل الانتهاكات
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
خاص .. حقيقة عودة أكرم توفيق وحمدي فتحي للنادي الأهلي
محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير مدرسة الشهيد أبو المجد القاضي بدسوق | صور
وفد كندي رفيع المستوى يتفقد منشآت سيناء الداعمة للجرحى والمساعدات لغزة
مقترحا دولة محايدة.. وزير خارجية لبنان يرفض زيارة طهران
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إجراءات صارمة بـ أسوان لضمان نزاهة الانتخابات وعدم تكرار التجاوزات

هاجر ابراهيم

قالت أميرة قمر، مراسلة «إكسترا نيوز» في أسوان، إن العملية الانتخابية تواصل عملها في الدوائر التي أعيد بها الاقتراع بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج ثلاث دوائر بالمحافظة ، ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأضافت المراسلة، خلال رسالة على الهواء، أن هناك إجراءات صارمة بمحافظة أسوان ، لضمان نزاهة الانتخابات وعدم تكرار أي تجاوزات هذه المرة.

وأوضحت قمر ، أن أسوان التي يتجاوز تعداد كتلتها التصويتية مليوناً ومئة وعشرين ألف ناخب، تشهد منافسة محتدمة بين 53 مرشحاً على ثلاثة مقاعد فردية في الدوائر الملغاة، فيما تستمر النتائج المعتمدة للقائمة الوطنية، مشيرة إلى أن الدائرة الأولى وحدها تضم أكثر من 400 ألف صوت انتخابي، ويتنافس فيها 16 مرشحاً على مقعد واحد.

وأضافت أن اللجان الانتخابية التزمت بفتح أبوابها في التاسعة صباحاً وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان النزاهة ومنع تكرار المخالفات التي تسببت في إلغاء النتائج السابقة، مشيرة إلى أن مدرسة أبو الريش قبلي الإعدادية، التي تبث منها رسالتها، تعد من أبرز المقرات الانتخابية في الدائرة الأولى، وتضم لجنة فرعية مخصصة للرجال والنساء مع كتلة تصويتية تصل إلى 18 ألف ناخب، موضحة أن الجهات التنفيذية في أسوان وفرت تجهيزات لوجستية موسعة، شملت تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة، من كراسٍ متحركة وبطاقات اقتراع بطريقة برايل ومناطق انتظار مظللة.

العملية الانتخابية مجلس النواب أسوان

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

فوائد تناول الزنجبيل يوميًا في الطقس البارد

يُعزّز المناعة ويُحارب البرد والإنفلونزا يوميًا.. تعرّف على فوائد الزنجبيل في الشتاء

رسالة ردع واضحة.. مرصد الأزهر يُشيد بحكم القضاء المصري في واقعة التعدي على أطفال الإسكندرية

مرصد الأزهر يُشيد بحكم القضاء المصري في واقعة التعدي على أطفال الإسكندرية

فتاوى

فتاوى وأحكام| هل الوضوء بالماء الدافئ في الشتاء أقل ثوابا من البارد؟.. هل يجوز أداء صلاة الفجر فور سماع الأذان مباشرة؟

لجنة مشتركة من وزارتي السياحة والآثار والأوقاف تقومان بجولة تفقدية للمراجعة الشاملة لشارع باب البحر بحي باب الشعرية بالقاهرة ضمن خطتها لصون المساجد الأثرية

لجنة مشتركة من وزارتي السياحة والأوقاف لصون المساجد الأثرية بحي باب الشعرية

تمهيدا لبيعها في رمضان.. ضبط 170 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالشرقية

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

