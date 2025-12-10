إجراءات صارمة بـ أسوان لضمان نزاهة الانتخابات وعدم تكرار التجاوزات

قالت أميرة قمر، مراسلة «إكسترا نيوز» في أسوان، إن العملية الانتخابية تواصل عملها في الدوائر التي أعيد بها الاقتراع بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج ثلاث دوائر بالمحافظة ، ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأضافت المراسلة، خلال رسالة على الهواء، أن هناك إجراءات صارمة بمحافظة أسوان ، لضمان نزاهة الانتخابات وعدم تكرار أي تجاوزات هذه المرة.

وأوضحت قمر ، أن أسوان التي يتجاوز تعداد كتلتها التصويتية مليوناً ومئة وعشرين ألف ناخب، تشهد منافسة محتدمة بين 53 مرشحاً على ثلاثة مقاعد فردية في الدوائر الملغاة، فيما تستمر النتائج المعتمدة للقائمة الوطنية، مشيرة إلى أن الدائرة الأولى وحدها تضم أكثر من 400 ألف صوت انتخابي، ويتنافس فيها 16 مرشحاً على مقعد واحد.

وأضافت أن اللجان الانتخابية التزمت بفتح أبوابها في التاسعة صباحاً وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان النزاهة ومنع تكرار المخالفات التي تسببت في إلغاء النتائج السابقة، مشيرة إلى أن مدرسة أبو الريش قبلي الإعدادية، التي تبث منها رسالتها، تعد من أبرز المقرات الانتخابية في الدائرة الأولى، وتضم لجنة فرعية مخصصة للرجال والنساء مع كتلة تصويتية تصل إلى 18 ألف ناخب، موضحة أن الجهات التنفيذية في أسوان وفرت تجهيزات لوجستية موسعة، شملت تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة، من كراسٍ متحركة وبطاقات اقتراع بطريقة برايل ومناطق انتظار مظللة.