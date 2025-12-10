قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها
4.7 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر
وزير الخارجية: نتحرك بقوة لإنهاء الحرب في السودان وحماية مستقبل الدولة
الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
رسميًا طرح مطار الغردقة .. مصر تفتح باب التقدم أمام التحالفات والقطاع الخاص
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات
الوزراء يدرج عددا من مواقف السيرفيس كمشروعات قومية
حوادث الرياضيين.. بدء التحقيق مع مصطفى يونس في بلاغ مقدم ضده من الخطيب
قبل المونديال.. إلزام الأجانب القادمين لأمريكا بالكشف عن سجلاتهم عبر مواقع التواصل
أخبار البلد

الحيوانات بدون أقفاص.. موعد افتتاح حديقة الحيوان وكم سيكون سعر التذكرة؟

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن موعد افتتاح حديقة الحيوان بعد أعمال التطوير الجاري، إذ كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن الموعد المتوقع لبدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، مؤكداً أن الشركة المنفذة تستهدف الانتهاء من جميع الأعمال خلال العام المقبل، بما يسمح ببدء التشغيل التجريبي وفق أعلى المواصفات العالمية لتقديم تجربة ترفيهية وثقافية غير مسبوقة.


اقرأ أيضًا:

أكبر مساحة خضراء داخل كتلة سكنية في العالم

وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المخطط العام للمشروع يتضمن إنشاء نفق جديد يربط بين الحديقتين، الأمر الذي سيجعل المساحة الإجمالية لهما تشكل أكبر حديقة تقع داخل كتلة سكنية لمدينة على مستوى العالم، ما يسهل حركة الزوار ويضاعف المساحات الخضراء المتاحة للتنزه والترفيه.
 

حديقة الحيوان

الحفاظ على الهوية التراثية للحديقتين

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن أعمال التطوير لا تعني بأي حال من الأحوال المساس بالطابع التاريخي والتراثي للحديقتين اللتين يتجاوز عمرهما 150 عاماً، مشيراً إلى أن كل المباني الأثرية والأشجار النادرة والمعمرة تخضع لحماية كاملة. 

ويتم تنفيذ أعمال الترميم والتطوير تحت إشراف مباشر من وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار لضمان الحفاظ على الهوية التراثية العريقة للمنطقة.

نهاية عصر الأقفاص وبداية البيئات الطبيعية

وفيما يتعلق بالحيوانات الموجودة بالحديقتين، طمأن الحمصاني الجمهور بأن جميع الحيوانات يتم الحفاظ عليها ورعايتها عبر خبراء متخصصين، وقد جرى نقلها إلى أماكن مبيت مؤقتة آمنة لحين استكمال الأعمال الإنشائية.
 

تطوير حديقة الحيوان سيشهد نقلة نوعية:

وأشار إلى أن التطوير سيشهد نقلة نوعية في طريقة عرض الحيوانات، حيث ستختفي الأقفاص الضيقة تماماً ويجري استبدالها ببيئات طبيعية مفتوحة تحاكي بيئة الحيوان الأصلية، بما يضمن سلامته ويمنح الزوار تجربة مشاهدة أكثر إنسانية وجودة.

خدمات جديدة وتطوير شامل لتجربة الزوار

وحول أسعار التذاكر بعد أعمال التطوير، أوضح الحمصاني أن تحديد الأسعار سيتم وفق توازن مدروس بين تكلفة التشغيل والصيانة وبين مناسبة السعر للمواطنين، على أن تعلن التفاصيل من قبل الشركة المشغلة في الوقت المناسب. 

وأضاف أن الحديقة ستشهد إضافة خدمات جديدة غير مسبوقة، من بينها منافذ بيع للهدايا التذكارية وخدمات لوجستية حديثة تهدف لتحسين تجربة الزائر وتوفير أعلى درجات الراحة للأسر والسائحين.
 

حديقة الحيوان بالاسكندرية

واجهة حضارية تعود للحياة

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من عملية التطوير هو استعادة الرونق الحضاري والتاريخي لحديقة الحيوان وحديقة الأورمان، وتقديمهما كواجهة سياحية وترفيهية عالمية تليق بمكانة مصر وتاريخها، وتمنح الزوار تجربة استثنائية تجمع بين التعليم والترفيه والطبيعة في آن واحد.

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

تمهيدا لبيعها في رمضان.. ضبط 170 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالشرقية

