اجتماع موسّع بين مجلس إدارة نادي سموحة والمرشحين السابقين

حرص مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة الدكتور محمد بلال رئيس الناي على عقد اجتماع مع المرشحين السابقين

جاء ذلك بحضور الدكتور "محمد بلال" رئيس مجلس الإدارة، والدكتور "عمر الغنيمي" نائب رئيس المجلس، واللواء "أحمد سعيد" المدير التنفيذي للنادي، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب المرشحين في انتخابات النادي.

وخلال اللقاء، استعرض المجلس مع الحضور مجموعة من الأفكار والرؤى التي طُرحت خلال العملية الانتخابية الماضية، مؤكدًا حرصه على الاستفادة من كل المبادرات والمقترحات التي تخدم النادي وتدعم تطوره.

وشهد الاجتماع حوارًا إيجابيًا بنّاءً اتسم بروح التعاون، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات الحالية، ووضع تصوّر أولي لخطوات مشتركة للعمل خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق طموحات الأعضاء ويرتقي بمنظومة النادي.

وأكدمجلس الإدارة أن أبواب النادي ستظل مفتوحة للجميع معلقا:" كل صوت محب لسموحة … وكل فكرة مخلصة … لها مكانها واحترامها في مسيرة التطوير القادمة".