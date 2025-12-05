قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلكترونيًا.. خطوات إضافة الزوجة والمواليد الجدد على بطاقة التموين
أول تعليق لـ الدعم السريع على حادث معبر أدري الحدودي بين السودان وتشاد
جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا
ترامب: بيليه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.. وكنت حريصا على متابعته وأنا شاب
اسم مسيحي في وظائف الأوقاف يثير جدلاً .. و«الوزارة» تحسم الجدل
40 ألف جنيه تشتري شبكة .. شعبة الذهب توجه نصيحة للمقبلين على الزواج
هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة
إنفانتينو: 104 مباريات في شهر.. و7 ملايين متفرج في الملاعب
ترامب يفوز بأول جائزة فيفا للسلام ويُشيد بالمبيعات القياسية لتذاكر مونديال 2026
انخفاض في درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت
موعد إعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب وإعادة إطسا بالفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لحجز وحدات الإسكان الجديدة.. خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية 2025

وحدات الإسكان الجديدة
وحدات الإسكان الجديدة
خالد يوسف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة 2025، وذلك في إطار إطلاق أكبر طرح سكني يضم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية في 8 مشاريع مختلفة، وتتضمن خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة 2025، استيفاء شروط التقديم وتحميل كراسة الشروط، دون الحاجة لمعاملات ورقية في مكاتب حكومية سوى الدفع عبر البريد لجدية الحجز.

خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة 2025

تتوافر خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة 2025، على الموقع الرسمي للمنصة، مع إتاحة كافة التفاصيل الخاصة بكل مشروع من المشاريع الثمانية المطروحة في أكبر طرح لوحدات الإسكان الاجتماعي، والتي تشمل عدة مدن ووحدات مختلفة المساحات.

وفيما يلي نعرض خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة 2025:

ـ ادخل على منصة مصر الرقمية من هــــنـــا.

ـ قم بإنشاء حساب جديد بالضغط على (تسجيل حساب) وتسجيل الدخول على منصة المرحلة الثانية من طرح 400،000 وحدة سكنية.

ـ تسجيل البيانات الأساسية.

ـ اختيار المشروع الذي ترغب في حجز وحدة سكنية به.

ـ اضغط على ايقونة المشروع واطلع على كراسة الشروط بعد تحميلها ثم اقرأ كامل تفاصيل الوحدات.

ـ اضغط على احجز الآن واتبع الخطوات اللازمة.

ـ استلام الرقم المرجعي لدفع جدية الحجز.

ـ عبر البريد قم بتحويل مبلغ مقدم الحجز + مصروفات التسجيل باستخدام الرقم المرجعي كرقم الحساب.

ـ يمكن التحويل من حساب المتقدم عبر الحساب البنكي مباشرة.

تحميل كراسة الشروط لوحدات الإسكان

ضمن مجموعة خدمات منصة مصر العقارية، يمكن تحميل كراسة الشروط لوحدات الإسكان في المشروعات المتاحة مباشرة ومن خلال رابط كل مشروع على حدا، حيث يتم تثبيت أيقونة تحميل كراسة الشروط داخل الملف الخاص بالمشروع.

وتعرض كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع جميع البيانات الضرورية التي تهم المواطن مثل مواقع الوحدات والمساحات المتاحة، وسعر المتر وقيمة جدية الحجز، كذلك المستندات المطلوبة للحجز، وأنظمة السداد والتمويل العقاري.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

تتيح منصة مصر العقارية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وحجز وحدات سكنية متاحة خلال الفترة من الأحد 16 نوفمبر 2025 وحتى الاثنين 15 ديسمبر 2025 في المشاريع المتوفرة حاليًا وعددها 8 مشروعات هي:

ـ مشروع روضة العبور

ـ مشروع الإسكان الحر (السويس الجديدة)

ـ مشروع ظلال

ـ مشروع سكن مصر

ـ مشروع جنة

ـ مشروع الإسكان المتنوع الاسماعلية الجديدة (متوسط)

ـ مشروع الإسكان المتنوع الاسماعلية الجديدة (استثماري)

ـ مشروع ديارنا.

وحدات الإسكان الجديدة منصة مصر العقارية 2025 أكبر طرح سكني تحميل كراسة الشروط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025

انقطاع مياه

انقطاع المياه عن بعض المناطق في العجمى بالإسكندرية

جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة

عودة المياه إلى بعض المناطق في مدينة 6 أكتوبر الجديدة

بالصور

7 علامات لـ التفكير المفرط والقلق المستمر | تفاصيل

علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن

أضرار خفية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة.. لن تتوقعينها

أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة

جُمعتنا لمتنا.. مبادرة جديدة في ساحة جامع الفتح بالزقازيق

المبادرة
المبادرة
المبادرة

بعد أزمة تعرض رحمة حسن للصلع .. أفضل الزيوت الطبيعية لإعادة إنبات الشعر

أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

فيديو

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد