لحجز وحدات الإسكان الجديدة.. خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية 2025

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة 2025، وذلك في إطار إطلاق أكبر طرح سكني يضم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية في 8 مشاريع مختلفة، وتتضمن خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة 2025، استيفاء شروط التقديم وتحميل كراسة الشروط، دون الحاجة لمعاملات ورقية في مكاتب حكومية سوى الدفع عبر البريد لجدية الحجز.

خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة 2025

تتوافر خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة 2025، على الموقع الرسمي للمنصة، مع إتاحة كافة التفاصيل الخاصة بكل مشروع من المشاريع الثمانية المطروحة في أكبر طرح لوحدات الإسكان الاجتماعي، والتي تشمل عدة مدن ووحدات مختلفة المساحات.

وفيما يلي نعرض خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة 2025:

ـ ادخل على منصة مصر الرقمية من هــــنـــا.

ـ قم بإنشاء حساب جديد بالضغط على (تسجيل حساب) وتسجيل الدخول على منصة المرحلة الثانية من طرح 400،000 وحدة سكنية.

ـ تسجيل البيانات الأساسية.

ـ اختيار المشروع الذي ترغب في حجز وحدة سكنية به.

ـ اضغط على ايقونة المشروع واطلع على كراسة الشروط بعد تحميلها ثم اقرأ كامل تفاصيل الوحدات.

ـ اضغط على احجز الآن واتبع الخطوات اللازمة.

ـ استلام الرقم المرجعي لدفع جدية الحجز.

ـ عبر البريد قم بتحويل مبلغ مقدم الحجز + مصروفات التسجيل باستخدام الرقم المرجعي كرقم الحساب.

ـ يمكن التحويل من حساب المتقدم عبر الحساب البنكي مباشرة.

تحميل كراسة الشروط لوحدات الإسكان

ضمن مجموعة خدمات منصة مصر العقارية، يمكن تحميل كراسة الشروط لوحدات الإسكان في المشروعات المتاحة مباشرة ومن خلال رابط كل مشروع على حدا، حيث يتم تثبيت أيقونة تحميل كراسة الشروط داخل الملف الخاص بالمشروع.

وتعرض كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع جميع البيانات الضرورية التي تهم المواطن مثل مواقع الوحدات والمساحات المتاحة، وسعر المتر وقيمة جدية الحجز، كذلك المستندات المطلوبة للحجز، وأنظمة السداد والتمويل العقاري.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

تتيح منصة مصر العقارية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وحجز وحدات سكنية متاحة خلال الفترة من الأحد 16 نوفمبر 2025 وحتى الاثنين 15 ديسمبر 2025 في المشاريع المتوفرة حاليًا وعددها 8 مشروعات هي:

ـ مشروع روضة العبور

ـ مشروع الإسكان الحر (السويس الجديدة)

ـ مشروع ظلال

ـ مشروع سكن مصر

ـ مشروع جنة

ـ مشروع الإسكان المتنوع الاسماعلية الجديدة (متوسط)

ـ مشروع الإسكان المتنوع الاسماعلية الجديدة (استثماري)

ـ مشروع ديارنا.