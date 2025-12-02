في إطار خطط الدولة للتوسع العمراني والتحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق أكبر طرح سكني لعام 2025 عبر منصة مصر العقارية، حيث يشمل الطرح 25,012 وحدة سكنية موزعة على مختلف المدن الجديدة.

ويضم الطرح مشروعات سكن مصر، جنة، روضة العبور، الإسكان الحر، ديارنا، ظلال، والإسكان المتنوع، مع إتاحة الحجز وسداد المقدمات وتحميل كراسات الشروط إلكترونيًا بالكامل، دون أي معاملات ورقية، بما يعكس توجه الدولة نحو منظومة سكنية رقمية متكاملة.



وتُعد خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة 2025 من أبرز الموضوعات بحثًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الإقبال الكبير على الطرح الجديد.

خطوات إنشاء حساب جديد على منصة مصر العقارية

لبدء التسجيل على منصة مصر العقارية:

الدخول إلى الرابط المخصص لإنشاء حساب جديد على المنصة. https://realestate.gov.eg/ar

إدخال البيانات الأساسية: الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الرقم القومي، وكلمة المرور.

استلام كود التفعيل على الهاتف أو البريد الإلكتروني.

إدخال كود التفعيل لتأكيد الحساب وتفعيله.

بعد التفعيل، يمكن للمتقدم الدخول إلى جميع الطروحات المتاحة.

تحميل كراسة الشروط لكل مشروع قبل البدء في إجراءات الحجز الفعلية.



اختيار المشروع وقراءة كراسة الشروط

بعد تسجيل الدخول، يتوجه المستخدم إلى قسم الطروحات لاختيار المشروع المناسب من بين: جنة، سكن مصر، روضة العبور، ديارنا، ظلال، الإسكان المتنوع، والإسكان الحر. تحتوي كراسة الشروط على كافة البيانات اللازمة للمتقدم، ومنها:

مواقع الوحدات

المساحات المتاحة

سعر المتر

قيمة جدية الحجز

المستندات المطلوبة

أنظمة السداد والتمويل العقاري

كما توفر المنصة فيديو إرشادي يوضح خطوات التسجيل وحجز الوحدات بطريقة مبسطة وسلسة.

تحميل كراسة الشروط والاستعداد للحجز

تتيح المنصة تحميل كراسة الشروط مجانًا قبل البدء في إجراءات الحجز، وهو ما يساعد المتقدمين على الاطلاع على التفاصيل الكاملة لكل مشروع، ومقارنة الاختيارات المتاحة وفق احتياجاتهم وإمكانياتهم المالية.

وتعد هذه الخطوة من المراحل الأساسية في خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة 2025، حيث تمنح المستخدم رؤية واضحة قبل اتخاذ قرار الحجز وسداد المقدم.

مواعيد فتح باب الحجز وسداد المقدمات

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن سداد مقدمات الحجز لمختلف المشروعات بدأ اعتبارًا من الأحد 16 نوفمبر 2025، وذلك لجميع المشروعات المطروحة إلكترونيًا عبر المنصة.

وتم تحديد قيمة جدية الحجز وفق نوع المشروع على النحو التالي:

150 ألف جنيه لوحدات: سكن مصر، جنة، روضة العبور، وبعض وحدات الإسكان المتنوع

200 ألف جنيه لوحدات مشروع ديارنا

250 ألف جنيه لوحدات مشروع ظلال

يتم سداد جميع المبالغ إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة داخل المنصة، دون الحاجة لزيارة أي جهة حكومية، مما يسهل عملية التسجيل ويجعلها أكثر سرعة وسهولة.

طرق السداد الإلكترونية عبر المنصة

أتاحت منصة مصر العقارية تنفيذ عملية السداد بالكامل بشكل إلكتروني عبر وسائل الدفع المتاحة داخل المنصة، بما يشمل بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، مما يلغي الحاجة تمامًا للذهاب إلى أي جهة حكومية لاستكمال الإجراءات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين تجربة المستخدم وتحقيق أعلى درجات الشفافية والسهولة، وهو ما جعل خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة 2025 أكثر مرونة مقارنة بالأنظمة السابقة.

أهمية المنصة كمنفذ رسمي وحصري للتقديم

أكدت وزارة الإسكان أن منصة مصر العقارية تعد المنفذ الرسمي الوحيد للتقديم والاستعلام عن الوحدات المطروحة، بما يضمن توحيد إجراءات التقديم ومنع أي تلاعب أو ازدواجية في البيانات.

وتوفر المنصة متابعة كاملة لحالة الطلب، بداية من التسجيل وحتى الاختيار والسداد وإصدار إيصال الحجز الإلكتروني، مما يجعلها نموذجًا للتحول الرقمي في قطاع الإسكان.

دور التحول الرقمي في تسهيل إجراءات الحجز

تعكس المنصة توجه الدولة لتنفيذ منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطروحات العقارية، حيث تضمن تقليل الوقت والجهد، وتوفير تجربة حجز سهلة للمواطنين داخل مصر وفي الخارج.

كما تساعد هذه المنظومة في توسيع قاعدة المستفيدين عبر تمكين المواطنين من التقديم من أي مكان داخل أو خارج البلاد، مما يجعل خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة 2025 خطوة جوهرية في مستقبل الطروحات الحكومية.

الطرح الأكبر في 2025 ودعم الفئات المتنوعة

يُعد الطرح الجديد لعام 2025 هو الأكبر في تاريخ وزارة الإسكان من حيث عدد الوحدات وتنوعها، حيث يضم مشروعات اقتصادية ومتوسطة وفوق متوسطة وفاخرة، بما يحقق التوازن المطلوب ويلبي احتياجات شرائح واسعة من المواطنين.

وترتبط خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة 2025 ارتباطًا وثيقًا بسياسات الدولة الداعمة للتوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية بمواصفات حديثة.

متابعة الطلب والاستعلام الإلكتروني

بعد إتمام إجراءات التسجيل والحجز، توفر المنصة خدمة متابعة الطلب من خلال حساب المستخدم، حيث يمكنه الاطلاع على حالة الطلب، وطباعة الإيصالات، ومعرفة الخطوات التالية في إجراءات التخصيص، مما يعزز الشفافية ويُيسر عملية المتابعة دون الحاجة للتواصل الورقي أو الذهاب للمكاتب الحكومية، وهو ما يؤكد أهمية خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة 2025.