مصطفى بكري: المال السياسي يفسد الانتخابات.. ووزارة الداخلية منعته.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري أننا جميعًا تابعنا مشهد الانتخابات في الدوائر التي قررت اللجنة العليا إبطال نتائجها، وهي 19 دائرة على مستوى الجمهورية، وهنا نتوقف أمام عدة ملاحظات.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن عددًا كبيرًا من المرشحين كانوا خارج الانتخابات ثم بعد الإعادة وجدنا أنهم نجحوا أو دخلوا جولة الإعادة، وبعض المرشحين حصلوا على عدد كبير من الأصوات، ولكنها انخفضت بشكل كبير جدًا في الإعادة، لدرجة أن مرشحًا كان حاصلًا على 20 ألف صوت تراجع إلى نحو 1000 صوت.

وأضاف أن فوز عدد كبير من المستقلين أو دخولهم جولة الإعادة، وبعض المرشحين الذين افتعلوا ضجة على السوشيال ميديا لم يحصلوا على أصوات ذات قيمة.

وأوضح أن المال السياسي يفسد العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية كافحت المال السياسي، وأن رجال الشرطة كانوا في كل مكان، ومع ذلك لم يستطع أحد منع المال السياسي، حيث كانوا يذهبون إلى البيوت والجمعيات، وهذا ليس قاصرًا على حزب أو شخص، بل على الجميع، وأن القضية هنا تتعلق بالناخب.