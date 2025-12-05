مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك بفعاليات الاحتفال بيوم التطوع العالمي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الخالق صلاح

شاركت مؤسسة أبو العينين الخيرية في فعاليات الاحتفال بـ “يوم التطوع العالمي” بمكتبه الإسكندرية الذي ينظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت شعار “كل مساهمة تصنع فرق”، وذلك بحضور ممثلي مؤسسات التحالف، وقادة العمل التطوعي، وعدد من الشخصيات العامة.

وخلال الاحتفال، وجّهت المؤسسة خالص شكرها وتقديرها لأكثر من 15 ألف متطوع شاركوا في تنفيذ برامجها ومبادراتها على مدار العام، وأسهموا بشكل مباشر في دعم 250 ألف أسرة في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المتطوعين هم الركيزة الأساسية لمسيرة العطاء والتنمية.

وانطلقت فعاليات الاحتفال، أمس الجمعة، بجلسات حوارية وورش عمل ناقشت قضايا محورية ترسم مستقبل العمل الأهلي في مصر، من أبرزها:
    1.    جلسة حول أثر التطوع على المجتمع ودوره في تحسين جودة الحياة.
    2.    جلسة حول التحول الرقمي في المؤسسات التنموية وكيفية توظيف التكنولوجيا لتعزيز كفاءة الخدمات.
    3.    ورش عمل متخصصة بعنوان “دورة حياة المتطوع داخل مؤسسات المجتمع المدني”.
    4.    ورشة “ميثاق أخلاق التطوع” الهادفة إلى وضع معايير واضحة ومهنية للممارسات التطوعية.

وأكدت مؤسسة أبو العينين أن هذا اليوم يمثل فرصة لتبادل الخبرات وإبراز الدور الحيوي للمتطوعين، مشيرة إلى استمرارها في توسيع قاعدة التطوع وإتاحة المزيد من الفرص أمام الشباب للمشاركة في جهود التنمية داخل الجمهورية.

واختتمت المؤسسة بتوجيه تحية تقدير لكل متطوع كان شريكًا حقيقيًا في صناعة الأمل وتحقيق أثر ملموس في حياة آلاف الأسر.

