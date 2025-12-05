انقطاع المياه عن بعض المناطق في العجمى بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنقطاع وضعف المياه عن مناطق (الدخيلة - العجمي حتى الهانوفيل)، وذلك اعتبارا من الساعة ١٠ مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥/١٢/٥علي أن تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال ١٢ ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط قطر ١٠٠٠ مم بميناء الإسكندرية أمام الأمن المركزي - الدخيلة، وذلك في إطار أعمال الإحلال والتجديد للخطوط الناقلة للمياه والمغذية لغرب الإسكندرية (المرحلة الأولى).

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.