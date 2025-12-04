الإسكان تتابع منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات حياة كريمة ببني سويف

أجرى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية زيارة تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، ومشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه عدد من مسئولى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ، وممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان وذلك في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

واستهل نائب الوزير الزيارة التفقدية بعقد اجتماع بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بحضور رؤساء الجهات التابعة ومسئولي قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، واطلع على عروض تقديمية عن الموقف التنفيذي للمشروعات من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإنهاء أعمال التنفيذ وإتمام إجراءات الاستلام للاستفادة من الاستثمارات المنفذة وتعزيز واستمرار الصيانة الدورية للأصول القائمة.

من جانبه، أشار المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى التأكيد على الشركات التابعة للانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات، بجانب تعزيز إجراءات الحوكمة لتقليل الفاقد من مياه الشرب، وتحسين أوضاع العاملين بالشركات ورفع كفاءتهم.

وعرض اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف المشروعات المخطط إنهاؤها لدخولها للخدمة والاستفادة منها مع التأكيد على التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فيما يخص الأعمال المشتركة بينهم.

وأكد الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على الدور الرقابي للجهاز لضمان استمرار جودة تقديم الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع الشركة القابضة والهيئة القومية.

كما استمع الدكتور سيد إسماعيل، إلى ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، للوقوف على موقف تنفيذ المهام الموكلة إليهم والدعم المطلوب للقيام بها على أكمل وجه، موجهاً بضرورة تعزيز دور خدمة العملاء والانتهاء من الشكاوى لضمان وصول جودة الخدمات للمواطنين.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى تعزيز بناء القدرات للعاملين من خلال إجراء الدورات التدريبية وورش العمل والاستماع الى كافة المطالب والآراء وفق آليات العمل مع الاهتمام بالكوادر خاصة الصف الثاني والثالث لضمان استمرار تقديم الخدمة مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقيام بمهام وظيفتهم بنجاح.

وفي هذا الإطار، أشار نائب وزير الإسكان إلى ضرورة المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها في مشروعات حياة كريمة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من خلال اجتماعات أسبوعية دورية لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات مع تحقيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية لخدمة اهالينا بالقرى المستهدفة، والمتابعة الدورية للأعمال والالتزام بالمواصفات القياسية.

وتفقد نائب وزير الإسكان، ومرافقوه، مشروع تطوير ورفع كفاءة منظومة معالجة الصرف الصحي ومنظومة إعادة استخدام المياه المعالجة من محطة المعالجة ببياض العرب بطاقة إجمالية ٢١ ألف متر مكعب يوميا تعمل بنظام برك الأكسدة نطاق تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتجول نائب الوزير ومرافقوه، بموقع المحطة وتفقد مكوناتها، مستمعاً إلى الشرح التفصيلي عن منظومة الصرف الصحي ببياض العرب والتي يتم الاستفادة من مياه الصرف المعالج في زراعة الغابة الشجرية المقامة على مساحة ١٠٠٠ فدان عبارة عن نباتات الجوجوبا ونخيل الزينة وكينوكاربس، حيث تقع المحطة بالمنطقة الصناعية لبياض العرب الشرقي بمركز بني سويف.

وانتقل الدكتور سيد إسماعيل، والوفد المرافق، لاستكمال الجولة التفقدية بمحافظة بني سويف بزيارة توسعات محطة معالجة صرف صحى "طنسا بنى مالو" بطاقة 20 ألف م٣/ يوم ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" نطاق تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشملت الجولة تفقد مكونات محطة المعالجة والتي تستهدف خدمة ٩ قرى هي (طوه / بني أحمد/ البكرية/ قمبش الحمراء/ السلطاني/ نزلة الشريف/ أهوه/ باروط/منيل موسى) بمركز ببا وتشمل مكونات المحطة المدخل والمصافي، أحواض التهوية، غرفة التوزيع، أحواض الترسيب النهائي، محطة رفع الحماة المعادة والزائدة، أحواض تركيز الحماة، محطة رفع الحماة المركزة، أحواض تجفيف الحماة، مبنى نوافخ الهواء "البلاورات"، مبنى الكهرباء، مبني الادارة والمعمل، مبنى المخزن والورشة، وحوض المزج بالكلور، ومبني الكلور ، والأسوار.

وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي الشركة المنفذة موقف الأعمال بالمحطة، مشدداً على ضرورة الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطة وفق المواصفات الفنية وأصول الصناعة مع استمرار الالتزام بتطبيق كافة معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية.