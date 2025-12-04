خلال اتصال هاتفي.. شيخ الأزهر يهنئ محمد بن زايد بعيد الاتحاد الـ54

هنأ فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على الإمارات أمنها وتقدمها وازدهارها وسائر بلاد المسلمين.

كما هنأ شيخ الأزهر أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعبها بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا بدور قيادة دولة الإمارات في تعزيز نهضتها الحضارية والإنسانية سيرًا على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله”.

وفي هذا السياق، أشاد فضيلة الإمام الأكبر بمتحف زايد الوطني، الذي افتتح مؤخرًا لتخليد إرث المؤسس الشيخ زايد، ونهجه في القيادة والبناء وقيم الوحدة التي أُسِّس عليها اتحاد دولة الإمارات، داعيًا الله تعالى له بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدَّمه.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، عن شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، مشيدًا بالدور الذي يقوم به فضيلته والأزهر الشريف في خدمة الإسلام والمسلمين.