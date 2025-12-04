المملكة المتحدة: بوتين مسئول أخلاقيا عن وفاة سيدة بريطانية

أعلنت بريطانيا اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "مسؤول أخلاقياً" عن وفاة امرأة بريطانية قُتلت بعد أن رشّت نفسها بغاز أعصاب هرّبه عملاء روس إلى المملكة المتحدة لاغتيال جاسوس سابق.

اغتيال الجاسوس سيرجي سكريبال

صرح اللورد هيوز، رئيس لجنة التحقيق البريطانية، بأن محاولة اغتيال الجاسوس السابق سيرجي سكريبال في سالزبوري في مارس 2018 لا بد أنها كانت بموافقة الرئيس الروسي، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

تورط بوتين في وفاة إمرأة بريطانية

وأضاف أنه متأكد من أن الرجال الروس أخذوا زجاجة العطر المزيفة التي تحتوي على غاز الأعصاب نوفيتشوك الذي قتل دون ستورجيس إلى ويلتشير وتركوها في سالزبوري بعد محاولة اغتيال سكريبال، والتي وصفها بأنها "عمل متهور بشكل مثير للدهشة".

وقال هيوز إن الأدلة على أن الهجوم كان من تدبير الدولة الروسية "دامغة" ووصفه بأنه "استعراض علني لقوة الدولة الروسية وتأثيرها الدولي والمحلي".

قال رئيس اللجنة إن ألكسندر بتروف، ورسلان بوشيروف، وسيرجي فيدوتوف (جميعهم أسماء مستعارة) كانوا أعضاءً في فريق عملياتي داخل جهاز المخابرات العسكرية الروسي (GRU)، وهو جهاز المخابرات العسكرية الروسي المسؤول عن جمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية.

وفي معرض تقديمه للتقرير، قال هيوز إن ستورجيس كانت "ضحية بريئة تمامًا لأعمال وحشية وساخرة ارتكبها آخرون".

وأشاد بعائلتها لردها على وفاتها "بكرامة ووضوح الهدف"، مضيفًا: "لقد كانوا مصممين على كشف الحقائق الكاملة لوفاة داون. لقد ساعدوني كثيرًا في تحقيقي".

غاز نوفيتشوك

وتناول هيوز مزاعم موسكو بأن غاز نوفيتشوك ربما يكون قد صدر من السلطات البريطانية واستُخدم لإلقاء المسؤولية زورًا على روسيا.

وقال إن هناك "أدلة دامغة" تدعم استنتاجاته بأن غاز نوفيتشوك قد أُحضر إلى سالزبوري من قِبل ضباط مخابرات من جهاز المخابرات العسكرية الروسي.

واختتم قائلاً: "أنا متأكد من أنهم كانوا ينفذون هجومهم على سيرجي سكريبال بناءً على تعليمات. وقد خلصتُ إلى أن عملية اغتيال سيرجي سكريبال لا بد أنها حظيت بتفويض من أعلى مستوى، من الرئيس بوتين.

وأستنتج أن جميع المتورطين في محاولة الاغتيال (ليس فقط بتروف وبوشيروف وفيدوتوف، بل أيضًا من أرسلوهم، وأي شخص آخر أعطى الإذن أو علم بالمساعدة في روسيا أو أي مكان آخر) كانوا مسؤولين أخلاقيًا عن وفاة دون ستورجيس.