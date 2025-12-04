بطولة محمد فراج .. طرح البوستر الترويجي لمسلسل لعبة جهنم

طرح المخرج مجدي الهواري البوستر الترويجي لمسلسل “لعبة جهنم” من بطولة الفنان محمد فراج ، والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

يُعد مسلسل "لعبة جهنم" أحد الأعمال المنتظرة في الفترة القادمة، لما يقدّمه من حبكة مثيرة تجمع بين الغموض والإثارة، مع مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.

مسلسل ورد وشيكولاتة

وشارك محمد فراج خلال الفترة الماضية بمسلسل "ورد وشيكولاتة والذى حقق نجاحا كبيرا.

ومسلسل ورد وشوكولاتة من بطولة النجمة زينة ومحمد فراج مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف تأليف محمد رجاب وإخراج ماندو العدل.

تدور أحداثه عن قصة حب بين مُحامٍ شهير ومقدمة برامج معروفة، قررا الزواج سرًا حتى قررت هي أن تُخبر عائلته بأمر زواجهما؛ مما أزعجه وازداد غضبًا حين أخبرته أنها تمتلك ورقًا يُدينه ويثبت تورطه في مشكلات عدة، لذا قرر إنهاء حياتها.