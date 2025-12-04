قومي المرأة بأسوان.. انطلاق 18 ورشة تدريبية جديدة لتمكين المرأة اقتصاديا

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بإطلاق وتنظيم عدد 18 ورشة تدريبية حرفية تستهدف رفع مهارات السيدات والفتيات وتأهيلهن لسوق العمل وخاصة للأهالى بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف التعاون وتوفير كل سبل الدعم اللوجستي والفني لتطوير منظومة التدريب الحرفى وبما يساهم في تحقيق رؤية المحافظة لدعم مهارات المرأة وفتح آفاق عمل جديدة أمامها حتى تصل كل سيدة إلى فرصتها العادلة فى العمل والإنتاج ، فضلاً عن ضمان تحويل التدريب إلى إنتاج والمهارة إلى مصدر دخل مستدام يعد أساس لفرص عمل حقيقية ومشروعات صغيرة ترفع من مستوى دخل الأسرة وتدعم الإقتصاد المحلى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن هذه البرامج والورش التدريبية تستهدف عدد 270 سيدة وفتاة فى مقرات المشاغل الإنتاجية التابعة لفرع المجلس بعدد من القرى والنجوع منها قرى القنادلة والبحيرة ونجع هلال بمركز إدفو، بالإضافة إلى مدينة كوم أمبو وقرية البصالى بمركز كوم أمبو، علاوة على قرية بلانة بمركز نصرالنوبة.

تمكين المرأة

ولفتت إلى أن الورش التدريبية تشمل شرح وتعليم أساسيات عدد من الحرف الإنتاجية واليدوية ومنها (الجلد – الخياطة – الخيامية – الخوص – التطريز – مستحضرات التجميل – الكروشيه – التغليف والتعبئة للمنتجات الغذائية) وغيرها من الحرف البيئية التى تساهم فى إتاحة الفرصة للسيدات لإطلاق مشروعات صغيرة تعزز الإستقلال الإقتصادى للمرأة داخل المجتمعات المحلية .