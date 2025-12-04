قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
كامل الوزير يتفقد جناح اتحاد الصناعات المصرية في إيديكس 2025 ويؤكد توطين الصناعات الاستراتيجية
من سجون حماس إلى العمالة لإسرائيل.. السجل الأسود لـ ياسر أبو شباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قومي المرأة بأسوان.. انطلاق 18 ورشة تدريبية جديدة لتمكين المرأة اقتصاديا

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بإطلاق وتنظيم عدد 18 ورشة تدريبية حرفية تستهدف رفع مهارات السيدات والفتيات وتأهيلهن لسوق العمل وخاصة للأهالى بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف التعاون وتوفير كل سبل الدعم اللوجستي والفني لتطوير منظومة التدريب الحرفى وبما يساهم في تحقيق رؤية المحافظة لدعم مهارات المرأة وفتح آفاق عمل جديدة أمامها حتى تصل كل سيدة إلى فرصتها العادلة فى العمل والإنتاج ، فضلاً عن ضمان تحويل التدريب إلى إنتاج والمهارة إلى مصدر دخل مستدام يعد أساس لفرص عمل حقيقية ومشروعات صغيرة ترفع من مستوى دخل الأسرة وتدعم الإقتصاد المحلى. 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن هذه البرامج والورش التدريبية تستهدف عدد 270 سيدة وفتاة فى مقرات المشاغل الإنتاجية التابعة لفرع المجلس بعدد من القرى والنجوع منها قرى القنادلة والبحيرة ونجع هلال بمركز إدفو، بالإضافة إلى مدينة كوم أمبو وقرية البصالى بمركز كوم أمبو، علاوة على قرية بلانة بمركز نصرالنوبة.

تمكين المرأة 

ولفتت إلى أن الورش التدريبية تشمل شرح وتعليم أساسيات عدد من الحرف الإنتاجية واليدوية ومنها (الجلد – الخياطة – الخيامية – الخوص – التطريز – مستحضرات التجميل – الكروشيه – التغليف والتعبئة للمنتجات الغذائية) وغيرها من الحرف البيئية التى تساهم فى إتاحة الفرصة للسيدات لإطلاق مشروعات صغيرة تعزز الإستقلال الإقتصادى للمرأة داخل المجتمعات المحلية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

ترشيحاتنا

رشاوي انتخابية

سوهاج في المقدمة.. الداخلية تحكم قبضتها على أنصار المال السياسي

سوريا

مجلس الأمن من دمشق: نستهدف تضامن المجتمع الدولي في دعمه لسوريا ووحدتها

الحرب الروسية الأوكرانية

روسيا: خطة أوروبا لاستخدام 105مليارات دولار من أصولنا المجمدة لصالح أوكرانيا بمثابة حرب

بالصور

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد