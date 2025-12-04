قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيروش يتحدى قوة المغرب ويؤكد جاهزية عمان للجولة الثانية في كأس العرب رغم الغيابات

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش
إسلام مقلد

أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب العماني، جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب المغربي غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس العرب المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري. وعبّر كيروش عن سعادته والجهاز الفني واللاعبين بالمشاركة في البطولة، مشددًا على أهمية ظهور المنتخب بصورة أكثر قوة وتركيزًا.

وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي، أثنى كيروش على جودة المنتخب المغربي، قائلاً: "سأكون صريحًا.. المنتخب المغربي يمتلك إمكانات كبيرة، والمنتخب العماني مطالب بمواصلة العمل لتطوير نفسه". وأشار إلى أن الأداء الدفاعي لعمان أمام السعودية في الجولة الأولى كان جيدًا رغم الخسارة (1-2)، مضيفًا أن الجهاز الفني بات يعرف ما يجب فعله في مواجهة الغد.

وأوضح المدرب البرتغالي أن الفريق العماني جاهز للمباراة، مع إمكانية إجراء بعض التغييرات والتدوير بين اللاعبين، مؤكدًا أن الغيابات التي تصل إلى 9 لاعبين تجعل المهمة صعبة، لكنها في الوقت ذاته تتيح فرصة لاختبار عناصر جديدة داخل التشكيل.

وشدد كيروش على ضرورة الحفاظ على الإيجابية والانضباط، مؤكدًا أن مواجهة المغرب ليست فقط من أجل النقاط الثلاث، بل للاستفادة منها في رسم ملامح النهج الفني للفترة المقبلة. واختتم تصريحاته قائلاً: "سنقدم كل ما لدينا غدًا لتحقيق الفوز".

تصريحات عبد الله فواز

من جانبه، اعتبر عبد الله فواز، لاعب المنتخب العماني، المباراة مهمة وصعبة في الوقت نفسه، مؤكدًا جاهزية اللاعبين بعد التحضير الجيد، قائلاً: "ليس لدينا خيار سوى تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف أن المنتخب العماني يطمح للمنافسة وحصد العلامة الكاملة، مشيرًا إلى أن الفريق الأكثر تركيزًا والأقل ارتكابًا للأخطاء سيكون الأقرب للفوز.

وكان المنتخب العماني قد خسر أمام السعودية (2-1) في الجولة الأولى، بينما حقق المنتخب المغربي فوزًا مهمًا على جزر القمر بنتيجة (3-1)، ما يرفع من أهمية مباراة الغد للطرفين بحثًا عن تعزيز حظوظهما في التأهل.

كارلوس كيروش كيروش عمان بطولة كأس العرب كأس العرب

