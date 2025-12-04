قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغيب كريم فؤاد عن الملاعب لمدة شهر ونصف.. وإعلامي يكشف السبب
رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رقم يخض.. المنطقة العربية الثالثة عالميا في الكثافة السكانية

المشاركون باجتماع المجلس الوزاري العربي للسكان والتنمية
المشاركون باجتماع المجلس الوزاري العربي للسكان والتنمية
الديب أبوعلي

عُقدت اليوم الخميس، أعمال الدورة العادية السابعة للمجلس الوزاري العربي للسكان والتنمية، والتي استضافتها جمهورية العراق في بغداد.

وقد تولت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية/ قطاع الشؤون الاجتماعية/ إدارة السياسات السكانية/ الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية تنظيم هذا الاجتماع.

وترأس أعمال هذه الدورة الدكتور/ محمد علي تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط بجمهورية العراق. وقد حضر الاجتماع عدد من الوزراء ونواب الوزراء وأمناء المجالس الوطنية للسكان وكبار المسؤولين بالدول العربية، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في جمهورية العراق.

شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة لممثل الجمهورية العربية السورية، رئيس الدورة السادسة، الذي أشار خلالها إلى إنجازات المجلس فيما يخص تنفيذ قرارات الدورة المنصرمة، ودعا في نهاية كلمته الدكتور محمد علي تميم لتسلم الدورة.

وفي كلمته، رحب الدكتور/ محمد علي تميم بالحضور، مؤكدا التطلع نحو مستقبل مشرق لسكان وبلدان المنطقة، بعد جملة من الأزمات التي عصفت بها من كوارث طبيعية وحروب ودمار وانتهاك لحريات وسيادة الشعوب وانهيار للمنظومات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وشدد تميم على أن ذلك لن يتحقق إلا عبر توحيد الرؤى والجهود، داعيا إلى العمل نحو تمكين الفئات السكانية اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وتحسين واقع الفئات الهشة، وتطوير نظم صحية وتربوية متكاملة ومستجيبة للتحولات الديموغرافية والاجتماعية.

وشدد أيضا على أهمية تحسين جودة التعليم وربطه بمهارات المستقبل، وتنظيم أسواق عمل عربية آمنة ومحمية، وتوفير فرص عادلة للجميع، وبناء قدرات المؤسسات، وتحسين نظم تبادل البيانات، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير الدكتور/ حسين الهنداوي، في اجتماع اليوم، أن المنطقة العربية تحتل المركز الثالث عالميًا من حيث الكثافة السكانية بعد الهند والصين، بعدد سكان تجاوز النصف مليار نسمة.

وأشار إلى أن تباين الاتجاهات الديموغرافية يستوجب على الدول العربية صياغة سياسات شاملة ومستدامة تجعل من كل فرد رأس مال وطني.

وشدد على أن الاستثمار في الشعوب هو ما يحول فرصها الديموغرافية من مصطلح أكاديمي إلى قصص نجاح تروى، محذرًا من أن تتحول هذه الفرص إلى عبء إضافي.

وصدر عن الاجتماع مجموعة من القرارات الهامة التي تمثل أولوية سكانية للدول العربية خلال الفترة الحالية. وشملت هذه القرارات ما يلي:

  • اعتماد لائحة جائزة التميز السكاني للمنطقة العربية.
  • اعتماد موضوع احتفال اليوم العربي للسكان والتنمية للعام 2026 وهو: "دور الشباب وتعزيز ثقافة السلام في دعم التنمية".
  • اعتماد موضوعات: السياسات السكانية الداعمة للاقتصاد الفضي، و تأثير الحروب والصراعات المسلحة على الأسرة والسكان في المنطقة العربية.
  • الموافقة على تنسيق المواقف العربية للمشاركة في أعمال الدورة (59) للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة، التي سيكون موضوعها هو "السكان والتكنولوجيا والبحث في إطار التنمية المستدامة".
المجلس الوزاري العربي للسكان جمهورية العراق بغداد جامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الكثافة السكانية المنطقة العربية الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الدكتور محمد الجندي

البحوث الإسلامية يطلق المسابقة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

شيخ الأزهر

الأزهر يعزي إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

جانب من اللقاء

أوقاف الدقهلية تنظم ندوات حول تكريم كبار السن وبر الوالدين ضمن صحح مفاهيمك

بالصور

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد