رقم يخض.. المنطقة العربية الثالثة عالميا في الكثافة السكانية

عُقدت اليوم الخميس، أعمال الدورة العادية السابعة للمجلس الوزاري العربي للسكان والتنمية، والتي استضافتها جمهورية العراق في بغداد.

وقد تولت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية/ قطاع الشؤون الاجتماعية/ إدارة السياسات السكانية/ الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية تنظيم هذا الاجتماع.

وترأس أعمال هذه الدورة الدكتور/ محمد علي تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط بجمهورية العراق. وقد حضر الاجتماع عدد من الوزراء ونواب الوزراء وأمناء المجالس الوطنية للسكان وكبار المسؤولين بالدول العربية، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في جمهورية العراق.

شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة لممثل الجمهورية العربية السورية، رئيس الدورة السادسة، الذي أشار خلالها إلى إنجازات المجلس فيما يخص تنفيذ قرارات الدورة المنصرمة، ودعا في نهاية كلمته الدكتور محمد علي تميم لتسلم الدورة.

وفي كلمته، رحب الدكتور/ محمد علي تميم بالحضور، مؤكدا التطلع نحو مستقبل مشرق لسكان وبلدان المنطقة، بعد جملة من الأزمات التي عصفت بها من كوارث طبيعية وحروب ودمار وانتهاك لحريات وسيادة الشعوب وانهيار للمنظومات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وشدد تميم على أن ذلك لن يتحقق إلا عبر توحيد الرؤى والجهود، داعيا إلى العمل نحو تمكين الفئات السكانية اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وتحسين واقع الفئات الهشة، وتطوير نظم صحية وتربوية متكاملة ومستجيبة للتحولات الديموغرافية والاجتماعية.

وشدد أيضا على أهمية تحسين جودة التعليم وربطه بمهارات المستقبل، وتنظيم أسواق عمل عربية آمنة ومحمية، وتوفير فرص عادلة للجميع، وبناء قدرات المؤسسات، وتحسين نظم تبادل البيانات، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير الدكتور/ حسين الهنداوي، في اجتماع اليوم، أن المنطقة العربية تحتل المركز الثالث عالميًا من حيث الكثافة السكانية بعد الهند والصين، بعدد سكان تجاوز النصف مليار نسمة.

وأشار إلى أن تباين الاتجاهات الديموغرافية يستوجب على الدول العربية صياغة سياسات شاملة ومستدامة تجعل من كل فرد رأس مال وطني.

وشدد على أن الاستثمار في الشعوب هو ما يحول فرصها الديموغرافية من مصطلح أكاديمي إلى قصص نجاح تروى، محذرًا من أن تتحول هذه الفرص إلى عبء إضافي.

وصدر عن الاجتماع مجموعة من القرارات الهامة التي تمثل أولوية سكانية للدول العربية خلال الفترة الحالية. وشملت هذه القرارات ما يلي: