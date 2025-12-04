المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

مع حلول شهر ديسمبر، بدأت الأسئلة المعتادة من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي والخاص بالدولة، عن موعد وقيمة الرواتب لكافة الدرجات الوظيفية.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لـ العاملين بالجهاز الإداري للدولة، يوم 24 من ذات الشهر، ويستمر صرف المرتبات حتى نهايته.

وأشارت الوزارة إلى أن مرتبات شهر ديسمبر تصرف من خلال عدة أماكن مختلفة، وهي: «فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وماكينات الصرف الآلي ATM».

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

تصرف مرتبات شهر ديسمبر، يوم 24 من الشهر لـ «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

ويتم صرف مرتبات شهر ديسمبر، يوم 25 من الشهر لـ وزارات «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

كما تصرف مرتبات شهر ديسمبر في أيام 28، 29، 30 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2025

ـ مرتبات شهر ديسمبر 2025 لـ الدرجة الممتازة، تتراوح من 12.200 لـ 13.800 جنيه.

ـ مرتبات شهر ديسمبر 2025 لـ الدرجة العالية أو ما يعادلها، تتراوح من 10.200 لـ 11.800 جنيه.

ـ مرتبات شهر ديسمبر 2025 لـ درجة مدير عام أو ما يُعادلها، تتراوح من 8700 لـ 10.300 جنيه.

ـ مرتبات شهر ديسمبر 2025 لـ الدرجة الأولى أو ما يُعادلها، تتراوح من 8200 لـ 9.800 جنيه.

ـ مرتبات شهر ديسمبر 2025 لـ الدرجة الثانية، تتراوح من 7200 لـ 8.500 جنيه.

ـ مرتبات شهر ديسمبر 2025 لـ الدرجة الثالثة «التخصصية»، تتراوح من 6.700 لـ 8000 جنيه.

ـ مرتبات شهر ديسمبر 2025 لـ الدرجة الرابعة، تتراوح من 6.200 لـ 7300 جنيه.

ـ مرتبات شهر ديسمبر 2025 لـ الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة، تتراوح من 6 آلاف لـ 7100 جنيه.

ـ مرتبات شهر ديسمبر 2025 لـ الدرجة السادسة الخدمات المعاونة، تتراوح من 6 آلاف لـ 7100 جنيه.