موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 وأماكن الحصول عليها للقطاعين العام والخاص

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 .. تزداد عمليات البحث عبر محركات الإنترنت في الساعات الأخيرة حول موعد وأماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، وذلك مع اقتراب موعد صرف الرواتب رسميًا للقطاعين العام والخاص.

يترقب ملايين الموظفين بدء إتاحة المرتبات خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرًا لارتباط هذا التوقيت باحتياجات الأسر الشهرية سواء المتعلقة بالمصروفات الأساسية أو استعدادات الشتاء، الأمر الذي يجعل الإعلان الرسمي عن جدول الصرف حدثًا يتابعه المواطنون بدقة متناهية مع اقتراب موعده الفعلي.

واقرأ أيضًا:

يأتي هذا الاهتمام الكبير بصرف المرتبات في ظل الظروف المعيشية التي تتطلب تنظيمًا دقيقًا لمصاريف الشهر، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على مستلزمات الشتاء، واعتماد الأسر المصرية على مواعيد الرواتب في تسيير التزاماتها المالية.

لهذا يمثل موعد الصرف نقطة محورية في التخطيط المالي لدى مختلف العاملين في القطاع الحكومي والجهات التابعة له.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025

أعلنت وزارة المالية رسميًا بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر، وهو الموعد المعتمد الذي تنتظره الجهات الحكومية والموظفون على حد سواء.

يأتي تنظيم الصرف بشكل مسبق لضمان عدم حدوث تكدّس أو ضغط على ماكينات الصراف الآلي، من خلال توزيع الأيام على الوزارات والجهات المختلفة بشكل مدروس يراعي أعداد الموظفين بكل منها.

في الوقت ذاته، أوضحت الوزارة أن صرف متأخرات شهر أكتوبر سيبدأ أيام 6 و9 و10 من الشهر ذاته، وهو ما يمنح الموظفين فرصة للحصول على مستحقاتهم المالية السابقة دون تأخير، خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من استلام رواتبهم في الموعد المحدد خلال الشهر الماضي.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

اعتمدت وزارة المالية جدولًا تفصيليًا لمواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر بهدف تقسيم الجهات الحكومية على ثلاثة أيام، تجنبًا لأي ازدحام وضمانًا لانسيابية عمليات السحب. وتشمل الجهات التي يبدأ الصرف بها يوم الاثنين 24 نوفمبر الوزارات والهيئات الآتية.

وزارات وهيئات يوم 24 نوفمبر

«مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

وتعد هذه الجهات من المؤسسات كثيفة الموظفين، ولذلك خصصت لها الوزارة اليوم الأول من الصرف لضمان سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم المالية دون ازدحام، مع التنسيق المستمر بين وحدات الدفع الإلكتروني والجهات الحكومية لضمان جاهزية منظومة الصرف.

استكمال صرف المرتبات يوم 25 نوفمبر

يستكمل الصرف يوم الثلاثاء 25 نوفمبر للوزارات والهيئات الآتية:

«التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

ويشمل هذا اليوم عددًا كبيرًا من الوزارات الحيوية التي تضم مئات الآلاف من الموظفين، ما يعزز أهمية توزيع الصرف على يومين متتاليين لتخفيف الضغط وتقليل الوقت المستغرق أمام ماكينات الـATM.

صرف المرتبات لباقي العاملين أيام 26 و27 و28 نوفمبر

خصصت وزارة المالية الأيام 26 و27 و28 نوفمبر لصرف مرتبات باقي الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الموظفين الذين لم يتمكنوا من صرف رواتبهم في الأيام الأساسية المحددة. ويتيح هذا التنظيم مرونة في الحصول على المرتبات، ويحقق انسيابية في التعاملات المصرفية، خصوصًا مع الاعتماد الواسع على ماكينات الصراف الآلي التي تشهد ضغطًا كبيرًا في أيام صرف الرواتب.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التوزيع إلى تجنب أي ازدحام أو أعطال محتملة قد تنتج عن كثافة السحب، بالإضافة إلى منح فرصة إضافية للعاملين الذين قد تتعارض ظروفهم مع مواعيد الصرف الرئيسية.

الحد الأدنى لمرتبات شهر نوفمبر 2025

كشفت البيانات الرسمية عن الحد الأدنى لمرتبات شهر نوفمبر وفق الدرجة الوظيفية، حيث جاءت التفاصيل الآتية:

موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 13.800 جنيه.

موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 11.800 جنيه.

موظفو درجة مدير عام أو ما يعادلها يحصلون على 10.300 جنيه.

موظفو الدرجة الأولى أو ما يعادلها يحصلون على 9.800 جنيه.

موظفو الدرجة الثانية أو ما يعادلها يحصلون على 8.500 جنيه.

موظفو الدرجة الثالثة أو ما يعادلها يحصلون على 8000 جنيه.

موظفو الدرجة الرابعة أو ما يعادلها يحصلون على 7300 جنيه.

موظفو الدرجة الخامسة أو ما يعادلها يحصلون على 7100 جنيه.

موظفو الدرجة السادسة أو ما يعادلها يحصلون على 7100 جنيه.

وتعكس هذه الأرقام هيكل الأجور المعتمد داخل الجهاز الإداري للدولة، الذي يخضع لزيادات دورية وفق خطط الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الموظفين.

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

يمكن للمواطنين صرف مرتباتهم خلال أيام الصرف المحددة من الأماكن الآتية:

فروع البنوك.

فروع البريد المصري.

ماكينات الصرف الآلي.

يأتي هذا التنوع في أماكن الصرف ضمن حرص وزارة المالية على منع التزاحم أمام ماكينات الـATM، وتوفير بدائل متعددة وميسرة تمكّن كل موظف من الحصول على راتبه بسهولة وفي الوقت المناسب.