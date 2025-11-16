قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملات لفرض الانضباط في حدائق الأهرام .. محافظة الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. دليل شامل
القوات المسلحة السودانية: الخطر الأكبر علينا هو السلاح المهرب للدعم السريع
مريم توزاني مخرجة فيلم زنقة مالقة: ماريا كانت رافضة لتقديم المشاهد الحميمية فى البداية
أحمد موسى: ما كشفته حماس يثبت تورط الإخوان في جمع الأموال بطرق غير مشروعة
موسى: الإخوان لا علاقة لهم بالدين أو الجهاد وهدفهم السلطة فقط
تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة
مش إخواني.. أحمد موسى: العوا كان له دور تخريبي عقب أحداث 2011
أبو العينين: نعد الشعب بمرحلة برلمانية مختلفة ونهضة حديثة داخل المجلس
صلاح يتصدر .. الكشف عن الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية في إفريقيا
كشف هوية رضيع ملقى بجوار الزراعات في قرية العوامر بقنا
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025.. هل تم تبكيره؟

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025.. هل تم تبكيره؟
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025.. هل تم تبكيره؟
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون من موظفي الحكومة عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، بعدما أعلنت وزارة المالية رسميًا الجدول الزمني لصرف الرواتب الخاصة بالعاملين في القطاع الحكومي لهذا اشهر، وهل تم تبكير الموعد أم لا؟.

كما أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف متأخرات أكتوبر الماضي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتيسير حركة الصرف وضمان السيولة المالية في الجهات الحكومية والهيئات المختلفة.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

كشفت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر 2025 دون أي تبكير، على أن يتم صرف متأخرات شهر أكتوبر خلال أيام 6 و9 و10 نوفمبر، بحيث تضمن الوزارة انتظام عمليات الصرف دون تأخير لأي من القطاعات الحكومية أو الهيئات التابعة لها.
 

مرتبات-معاشات-زياده الحد الادني للاجور

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة المالية الهادفة إلى تنظيم صرف الرواتب الشهرية ومنع التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي، خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي وتزايد المصروفات الحكومية في هذه الفترة.

أماكن صرف مرتبات نوفمبر 2025

أتاحت وزارة المالية للعاملين في الدولة إمكانية صرف المرتبات من عدة أماكن متنوعة، وذلك لتسهيل عملية السحب وتجنب الازدحام في نقاط الصرف، وتشمل الأماكن التالية:

  • فروع البنوك المختلفة المنتشرة في جميع المحافظات.
  • مكاتب البريد المصري التي تقدم خدمات الصرف الإلكتروني.
  • ماكينات الصرف الآلي (ATM) التابعة للبنوك الحكومية والخاصة.

وأهابت الوزارة بجميع العاملين تجنب التكدس أمام ماكينات الصرف في أول أيام الصرف، حيث تمتد فترة إتاحة الرواتب على عدة أيام لضمان سهولة الاستلام.

جدول مرتبات شهر نوفمبر 2025

جاءت الحدود الدنيا للمرتبات خلال شهر نوفمبر 2025 وفقًا لدرجات الوظائف الحكومية على النحو التالي بعد زيادتها في يوليو الماضي: 

موظفو الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه.

موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11,800 جنيه.

موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها: 10,300 جنيه.

موظفو الدرجة الأولى: 9,800 جنيه.

موظفو الدرجة الثانية: 8,500 جنيه.

موظفو الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه.

موظفو الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه.

موظفو الدرجة الخامسة: 7,100 جنيه.

موظفو الدرجة السادسة: 7,100 جنيه.

ويأتي هذا التدرج في المرتبات وفقًا لتوجيهات الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع معدلات التضخم وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في الدولة.
 

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

جدول صرف مرتبات نوفمبر 2025

أعلنت وزارة المالية الجدول الكامل لصرف مرتبات نوفمبر 2025، والذي تم تقسيمه على مدار عدة أيام لتسهيل عملية الصرف وضمان الانسيابية في النظام المالي.

الإثنين 24 نوفمبر 2025

تُصرف المرتبات للعاملين في الجهات التالية:

مجلس النواب

مجلس الأمن القومي

الجهاز المركزي للمحاسبات

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس الأعلى للصحافة

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

تُصرف المرتبات للعاملين في الوزارات والهيئات التالية:

التعليم العالي

التنمية المحلية

العدل

الكهرباء

التخطيط

الاستثمار

التعاون الدولي

التربية والتعليم

الزراعة

الخارجية

الشباب والرياضة

المالية

المحكمة الدستورية العليا

الأزهر الشريف

دار الإفتاء المصرية

هيئة النيابة الإدارية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

هيئة قضايا الدولة

مجلس الوزراء

النيابة العامة

اللجنة العليا للانتخابات

من 26 إلى 28 نوفمبر 2025

كما يتم إتاحه المرتبات لجميع العاملين في باقي الجهات الحكومية التي لم تتمكن من الصرف في المواعيد المحددة، لضمان حصول جميع الموظفين على رواتبهم دون تأخير.

مرتبات شهر نوفمبر 2025

