قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادا للافتتاح.. وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال النظافة والتجميل بمحيط المتحف المصري الكبير
ناصر تركي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي لمصر والعالم
بسنت شوقي تنتقد استخدام جملة الحمد لله الذي عافانا لهذا السبب
مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة
جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبتروجت
إعلام عبري: إسرائيل تبقي على حدود سيطرتها في غزة رغم اتهاماتها لحماس بالخروقات
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل لن توسع مناطق سيطرتها على قطاع غزة ولن تغير مكان الخط الأصفر
بدءًا من الجمعة.. المواعيد الجديدة للمترو والقطار الخفيف بالتوقيت الشتوي
وفاة المغني بهاء خليل نجم برنامج ذا فويس بشكل غامض
الورداني: الحضارة المصرية آية من آيات الله وكتاب مفتوح للتوحيد والجمال
بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية
علي السيد: مصر دولة كبيرة ذات ثقل في المنطقة وقادرة على إدارة معاركها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

مرتبات شهر نوفمبر
مرتبات شهر نوفمبر
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون من موظفي الدولة عن  موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 ، حيث أعلنت وزارة المالية عن الموعد الرسمي دون أي تبكير او تأخير.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وكشفت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، وذلك لجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

أوضحت وزارة المالية، في بيانها الرسمي، أنها حددت مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، بالإضافة إلى مواعيد صرف المتأخرات المالية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وتجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

وجاءت المواعيد المحددة كالتالي:

مرتبات شهر أكتوبر 2025: تبدأ من يوم 23 أكتوبر 2025، على أن تُصرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.

مرتبات شهر نوفمبر 2025: تبدأ من يوم 24 نوفمبر 2025، على أن تُصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

مرتبات شهر ديسمبر 2025: تبدأ من يوم 24 ديسمبر 2025، على أن تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي

أكدت الوزارة أن جميع مستحقات العاملين بالدولة ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) في المواعيد المعلنة، من خلال المنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة، وذلك بما يتيح للعاملين سحب رواتبهم في أي وقت بعد بدء الصرف دون الحاجة إلى التزاحم أو الانتظار أمام الماكينات.

وشددت على أن جميع الجهات الإدارية والهيئات الحكومية تم ربطها بالنظام المالي الموحد الذي يضمن إتاحة الرواتب إلكترونيًا بشكل فوري وآمن في المواعيد المحددة مسبقًا.

جدول مرتبات شهر نوفمبر 2025 

وكشفت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لجميع الجهات الحكومية بالزيادة الاخيرة رسميًا، وذلك كالتالي:

الدرجة الممتازة: 13،800 جنيه شهريًا.
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11،800 جنيه شهريًا.
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10،300 جنيه شهريًا.
الدرجة الأولى: 9،800 جنيه شهريًا.
الدرجة الثانية: 8،500 جنيه شهريًا.
الدرجة الثالثة: 8،000 جنيه شهريًا.
الدرجة الرابعة: 7،300 جنيه شهريًا.
الدرجة الخامسة: 7،100 جنيه شهريًا.
الدرجة السادسة: 7،100 جنيه شهريًا.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

تنبيه للعاملين في الجهاز الإداري

دعا الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، العاملين في الجهاز الإداري إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي في أيام الصرف الأولى، مؤكدًا أن المرتبات ستظل متاحة في الحسابات البنكية بعد يوم الصرف دون أي تغيير أو تأخير.

وأوضح خيري أن الهدف من توزيع مواعيد الصرف على عدة أيام هو تجنب الازدحام وتسهيل عمليات السحب، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حريصة على انتظام صرف مستحقات العاملين بالدولة دون تأخير.

استمرار منظومة التحول الرقمي في إدارة المرتبات

وأكدت وزارة المالية أن خطة الدولة للتحول الرقمي في إدارة المرتبات والمستحقات الحكومية تسير وفق منظومة إلكترونية دقيقة، تشمل ميكنة جميع عمليات الصرف والمراجعة لضمان الشفافية والدقة في الأداء المالي.

وأضافت أن النظام الإلكتروني يتيح متابعة فورية لحركة الصرف والتأكد من انتظام تحويل المرتبات إلى الحسابات البنكية للعاملين في مختلف المحافظات، ما يحقق كفاءة في إدارة الموارد العامة ويمنع أي تأخير في صرف المستحقات.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر جدول مرتبات شهر نوفمبر جدول مرتبات شهر نوفمبر 2025 مرتبات شهر نوفمبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

كريم فهمي

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

رفع كفاءة بعض الطرق

جولة ليلية لوزيرة البيئة لتفقد المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير لمتابعة جهود النظافة والتجميل والتشجير ورفع أي مخلفات

الطالب المصري أحمد كرم العقاد

المصري أحمد العقاد يتوج بالمركز الأول في مسابقة "قائد السوفتوير" بماليزيا

صلوات تجنيز

صلوات تجنيز القس جورجيوس ونيس بكنيسته بحضور الأنبا أكسيوس | صور

بالصور

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد