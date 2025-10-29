رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

يبحث الكثيرون من موظفي الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 ، حيث أعلنت وزارة المالية عن الموعد الرسمي دون أي تبكير او تأخير.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وكشفت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، وذلك لجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة.



مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

أوضحت وزارة المالية، في بيانها الرسمي، أنها حددت مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، بالإضافة إلى مواعيد صرف المتأخرات المالية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وتجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي.



وجاءت المواعيد المحددة كالتالي:

مرتبات شهر أكتوبر 2025: تبدأ من يوم 23 أكتوبر 2025، على أن تُصرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.

مرتبات شهر نوفمبر 2025: تبدأ من يوم 24 نوفمبر 2025، على أن تُصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

مرتبات شهر ديسمبر 2025: تبدأ من يوم 24 ديسمبر 2025، على أن تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي

أكدت الوزارة أن جميع مستحقات العاملين بالدولة ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) في المواعيد المعلنة، من خلال المنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة، وذلك بما يتيح للعاملين سحب رواتبهم في أي وقت بعد بدء الصرف دون الحاجة إلى التزاحم أو الانتظار أمام الماكينات.

وشددت على أن جميع الجهات الإدارية والهيئات الحكومية تم ربطها بالنظام المالي الموحد الذي يضمن إتاحة الرواتب إلكترونيًا بشكل فوري وآمن في المواعيد المحددة مسبقًا.

جدول مرتبات شهر نوفمبر 2025

وكشفت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لجميع الجهات الحكومية بالزيادة الاخيرة رسميًا، وذلك كالتالي:

الدرجة الممتازة: 13،800 جنيه شهريًا.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11،800 جنيه شهريًا.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10،300 جنيه شهريًا.

الدرجة الأولى: 9،800 جنيه شهريًا.

الدرجة الثانية: 8،500 جنيه شهريًا.

الدرجة الثالثة: 8،000 جنيه شهريًا.

الدرجة الرابعة: 7،300 جنيه شهريًا.

الدرجة الخامسة: 7،100 جنيه شهريًا.

الدرجة السادسة: 7،100 جنيه شهريًا.



تنبيه للعاملين في الجهاز الإداري

دعا الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، العاملين في الجهاز الإداري إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي في أيام الصرف الأولى، مؤكدًا أن المرتبات ستظل متاحة في الحسابات البنكية بعد يوم الصرف دون أي تغيير أو تأخير.

وأوضح خيري أن الهدف من توزيع مواعيد الصرف على عدة أيام هو تجنب الازدحام وتسهيل عمليات السحب، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حريصة على انتظام صرف مستحقات العاملين بالدولة دون تأخير.

استمرار منظومة التحول الرقمي في إدارة المرتبات

وأكدت وزارة المالية أن خطة الدولة للتحول الرقمي في إدارة المرتبات والمستحقات الحكومية تسير وفق منظومة إلكترونية دقيقة، تشمل ميكنة جميع عمليات الصرف والمراجعة لضمان الشفافية والدقة في الأداء المالي.

وأضافت أن النظام الإلكتروني يتيح متابعة فورية لحركة الصرف والتأكد من انتظام تحويل المرتبات إلى الحسابات البنكية للعاملين في مختلف المحافظات، ما يحقق كفاءة في إدارة الموارد العامة ويمنع أي تأخير في صرف المستحقات.