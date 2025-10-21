قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
بعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية .. تعرف على الأسعار والشروط
تحرك عاجل من البنوك قبل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
دوري أبطال آسيا.. الهلال يتقدم على السد 2-0 في الشوط الأول
نؤيد كل قراراته | بسمة وهبة : مظاهرة في حب الرئيس السيسي ببروكسل
برشلونة يمطر شباك أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا
متوسط سعر الدولار في مصر الآن
الخارجية الأمريكية: الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تنهب الموارد لصالح طهران
هام للجميع .. الأطعمة بهذه الألوان تحمى من السرطان
قرار عاجل في جامعة القاهرة يخص هؤلاء الطلاب
المصريون في أوروبا على قلب رجل واحد احتفالا بزيارة الرئيس السيسي
أخبار البلد

تحرك عاجل من البنوك قبل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
محمد غالي

في خطوة استباقية تهدف إلى ضمان انسيابية عمليات صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 العاملين بالدولة، أنهت البنوك أعمال الصيانة الفنية لعدد كبير من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، استعدادا لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2025. 

مرتبات شهر أكتوبر 2025

تحرك عاجل من البنوك قبل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط البنوك لتفادي الأعطال التقنية التي قد تحدث نتيجة الضغط الكبير المتوقع على الماكينات خلال أيام الصرف، خاصة مع توافد ملايين الموظفين لسحب رواتبهم في نفس التوقيت.

والبنوك ضخت كميات كبيرة من النقود عبر الشركات المتخصصة والمتعاقدة معها لتغذية ماكينات الصراف الآلي على مدار أيام الصرف.

وعدد الماكينات العاملة في السوق يبلغ نحو 25 ألف ماكينة موزعة بين القاهرة الكبرى والمحافظات، لضمان تغطية جميع المناطق وتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة.

البنوك تستعد لصرف المرتبات بعد تبكير الموعد

تأتي هذه الإجراءات عقب إعلان وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري لمدة 24 ساعة عن الموعد المعتاد، حيث يبدأ الصرف يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 بدلا من الجمعة 24 أكتوبر الذي يوافق عطلة رسمية.

وأوضح شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن عملية الصرف ستستمر لمدة خمسة أيام متتالية، بينما تصرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 نوفمبر المقبل.

ودعت الوزارة جميع العاملين بالجهاز الإداري إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بعد بدء الصرف الرسمي لكل جهة إدارية، في إطار جهود الدولة لتسهيل عمليات الصرف وضمان راحة المواطنين.

جدول صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد الزيادات الجديدة

الدرجة الممتازة: 13800 جنيه (زيادة 1600 جنيه)
الدرجة العالية: 11800 جنيه (زيادة 1600 جنيه)
مدير عام: 10300 جنيه (زيادة 1600 جنيه)
الدرجة الأولى: 9800 جنيه (زيادة 1600 جنيه)
الدرجة الثانية: 8500 جنيه (زيادة 1300 جنيه)
الدرجة الثالثة: 8000 جنيه (زيادة 1300 جنيه)
الدرجة الرابعة: 7300 جنيه (زيادة 1100 جنيه)
الدرجة الخامسة: 7100 جنيه (زيادة 1100 جنيه)
الدرجة السادسة: 7100 جنيه (زيادة 1100 جنيه)

وتأتي هذه الزيادات في إطار حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري ومواجهة الأعباء المعيشية، ضمن خطة شاملة لدعم الفئات الوظيفية المختلفة وتحسين مستوى المعيشة.

