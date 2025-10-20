قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير علاقات دولية: العودة للحرب تعني فشل ترامب في خطة السلام .. فيديو
الفلبين: مصرع 7 أشخاص جراء العاصفة الاستوائية فنجشن
الإسماعيلي ينهار| هوجة استقالات وإحالة لـ النيابة.. ومجلس الدراويش مندهش من القرارات
فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
عبد العزيز جمال

زفت الحكومة بشرى لـ4.5 مليون موظف بشأن موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025، بعدما أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد الصرف هذا الشهر، لتخفيف الضغط على الموظفين وتيسير حصولهم على مستحقاتهم المالية قبل نهاية الشهر.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري وضمان انتظام صرف الرواتب إلكترونيًا دون تأخير.

تبكير موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

أوضحت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر بدلاً من 24 أكتوبر، ويستمر حتى الاثنين 27 أكتوبر لبقية الوزارات والهيئات الحكومية.

وأكدت الوزارة أن جميع الرواتب ستكون متاحة بالكامل عبر البطاقات البنكية المخصصة للمرتبات، ليتمكن الموظفون من السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو فروع البنوك في أي وقت، دون الحاجة إلى التزاحم أمام منافذ الصرف.

تفاصيل خطة صرف المرتبات

بحسب البيان الصادر عن وزارة المالية، فإن صرف مرتبات أكتوبر 2025 سيجري على مدار خمسة أيام متتالية لتجنب الازدحام وضمان سهولة السحب الإلكتروني. 

مرتبات

كما حددت الوزارة أيام 7 و8 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الإضافية للعاملين، مشيرة إلى أن النظام الإلكتروني الموحد المعمول به حاليًا يضمن سرعة وصول الرواتب إلى حسابات الموظفين فور اعتمادها.

أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2025

أتاحت وزارة المالية أكثر من وسيلة للحصول على المرتبات بسهولة وأمان، وتشمل:

فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري التي تعمل ضمن منظومة الصرف الإلكتروني.

كما أكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف طوال اليوم بمجرد إتاحتها في النظام المالي الإلكتروني، داعية الموظفين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم التزاحم أمام ماكينات الصرف.

الزيادات الأخيرة في المرتبات 2025

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات أكتوبر 2025 يتضمن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي وفق الموازنة العامة للدولة، وتشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه للدرجات الوظيفية الأدنى، بجانب العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة والحافز الإضافي.

 وتهدف هذه الزيادات إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في الدولة ومواكبة معدلات التضخم الحالية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص اعتمادات مالية كافية لضمان استمرار صرف هذه الزيادات بانتظام شهريًا دون تأخير.

مرتبات

الجدول الزمني لصرف المرتبات القادمة

كشفت وزارة المالية عن الجدول الكامل لصرف مرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وذلك على النحو التالي:

مرتبات أكتوبر 2025: من الخميس 23 أكتوبر حتى الاثنين 27 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.

مرتبات نوفمبر 2025: من الأحد 24 نوفمبر حتى الخميس 27 نوفمبر، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

مرتبات ديسمبر 2025: من الأربعاء 24 ديسمبر حتى الأحد 28 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

الرواتب عبر البطاقات البنكية

أكدت وزارة المالية أن جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة سيحصلون على رواتبهم من خلال بطاقات المرتبات البنكية التي تتيح السحب على مدار الساعة من أي ماكينة صرف آلي. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتحول نحو نظام الدفع الإلكتروني الكامل، بما يضمن الشفافية وتقليل التعاملات النقدية المباشرة.

