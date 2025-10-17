قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل اجتماع رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة السوبر الإفريقي
التنمية المحلية: محاسبة فورية لمن يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة
الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة مع «هوية».. أول منصة موحدة للتحقق الرقمي وخدمات البنوك عن بُعد| وخبير يعلق
إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
مصطفى بكري: المخابرات استدعت الفصائل الفلسطينية لهذا السبب.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

مرتبات أكتوبر 2025
مرتبات أكتوبر 2025
عبد العزيز جمال

يترقب الموظفون في مختلف الجهات الحكومية موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد قرار وزارة المالية بتبكير موعد الصرف هذا الشهر تسهيلًا على العاملين بالدولة.

وأوضحت وزارة المالية في بيان رسمي أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ يوم الخميس 23 أكتوبر بدلاً من 24 أكتوبر، على أن يستمر الصرف حتى يوم الاثنين 27 أكتوبر لبقية الوزارات والجهات الحكومية. 

كما أكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة بالكامل عبر البطاقات البنكية المخصصة للمرتبات، ليتمكن الموظفون من السحب مباشرة من ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك دون الحاجة إلى التزاحم.

تفاصيل صرف مرتبات أكتوبر 2025

بحسب البيان الصادر عن وزارة المالية، تبدأ عمليات صرف المرتبات اعتبارًا من يوم 23 أكتوبر، بينما يتم صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 من الشهر نفسه. وأشارت الوزارة إلى أن المرتبات ستكون متاحة إلكترونيًا عبر منظومة الدفع المميكنة لجميع العاملين في الدولة.

وتشمل خطة الصرف 5 أيام مخصصة لرواتب العاملين، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الشهرية، لضمان انسيابية عمليات الصرف وعدم حدوث أي ازدحام على ماكينات الصراف الآلي. 

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لضمان دقة البيانات المالية لجميع العاملين، وتيسير عملية الصرف عبر النظام الإلكتروني الموحد.

أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2025

أتاحت وزارة المالية أمام الموظفين أكثر من طريقة للحصول على مستحقاتهم الشهرية بسهولة، وتشمل:

  • فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات.
  • مكاتب البريد المصري.
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام العاملين بمواعيد الصرف المحددة وعدم التزاحم، حيث ستكون المرتبات متاحة طوال اليوم اعتبارًا من لحظة الإتاحة في المنظومة الإلكترونية.

الزيادات الأخيرة في المرتبات

وأوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات أكتوبر 2025 يأتي متضمنًا الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي، وفق قانون الموازنة العامة للدولة، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية. 

كما شملت الزيادة علاوة دورية وأخرى خاصة وحافزًا إضافيًا، بهدف تحسين مستوى المعيشة للعاملين في الدولة ومواكبة معدلات التضخم.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات ستستمر في صرفها بانتظام شهريًا ضمن المرتبات، حيث تم تخصيص مخصصات مالية كافية في الموازنة العامة لضمان انتظام الصرف دون تأخير.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

كشفت وزارة المالية عن الجدول الزمني الرسمي لصرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، موضحة أن مواعيد الصرف ستكون على النحو التالي:

- مرتبات شهر أكتوبر 2025: من الخميس 23 أكتوبر حتى الاثنين 27 أكتوبر، مع صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.

- مرتبات شهر نوفمبر 2025: تبدأ من الأحد 24 نوفمبر، بينما تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

- مرتبات شهر ديسمبر 2025: تبدأ من الأربعاء 24 ديسمبر، والمتأخرات تصرف أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

 

صرف مرتبات أكتوبر 2025 موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2025 وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

ترشيحاتنا

وحدة الطعام المتنقلة

عايز تشتغل.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

ترامب في الكنيست

كلمة ترامب في الكنيست: اليوم سكتت البنادق والفجر التاريخي للشرق الأوسط يبدأ

النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

بالصور

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

فيديو

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

بشرى

فستان ستان ناعم: بشرى تتألق بإطلالة جذابة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد