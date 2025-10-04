قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
الإعلامي سيد علي يترك الهواء دون استكمال برنامجه | تفاصيل
تحويل مرسى علم إلى وجهات رائدة للسياحة الخضراء بمصر .. تفاصيل
الاحتلال الإسرائيلي يختطف 3 سوريين خلال توغله في ريف درعا
نتنياهو : نسقت مع ترامب خطة قلبت الأوضاع في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مرتبات شهر أكتوبر
مرتبات شهر أكتوبر
عبد العزيز جمال

يشغل بال نحو 4.5 مليون موظف بالجاهز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، حيث أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات الشهر لجميع العاملين في القطاع الحكومي، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات الصرف وتخفيف الزحام أمام البنوك ومكاتب الهيئة القومية للبريد.

وأكدت الوزارة أن الصرف سيكون متاحًا عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) على مدار 24 ساعة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى إمكانية السحب من فروع البنوك المختلفة.

تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 بدلا من 24  لبعض الوزارات والجهات ذات الكثافة الكبيرة، ويستمر حتى يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 لباقي العاملين بالدولة.

 وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة بالكامل عبر البطاقات البنكية المخصصة للمرتبات، ليتمكن الموظفون من السحب مباشرة عبر ماكينات الصراف الآلي أو من فروع البنوك المختلفة.

صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي

أكدت وزارة المالية أن جميع المرتبات ستكون متاحة فور بدء الصرف لكل جهة، وذلك لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون الحاجة للانتظار أو التزاحم. 

وتعمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الحكومية والخاصة على مدار اليوم، مما يتيح للموظفين حرية اختيار الوقت المناسب للسحب سواء أثناء أوقات العمل أو خارجها.

رواتب أكتوبر 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

يأتي صرف مرتبات هذا الشهر بعد قرار الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، بدءًا من مرتبات يوليو 2025. 

واستفاد من هذه الزيادة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية، وهو ما يعزز القدرة الشرائية للموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

أوضحت وزارة المالية أن تقسيم مواعيد الصرف على أيام متتالية يهدف إلى تجنب الزحام أمام البنوك وماكينات الصراف الآلي. 

وسيتم الصرف للوزارات والجهات ذات الكثافة الكبيرة في اليوم الأول، بينما يتم الصرف لباقي الوزارات والهيئات في الأيام التالية. 

كما يمكن للموظفين الذين لم يتمكنوا من صرف رواتبهم في مواعيدهم المحددة السحب في أي يوم لاحق دون قيود.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر مرتبات شهر أكتوبر 2025 تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي رواتب أكتوبر 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة مساكن الحزب ببورفؤاد

تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة مساكن الحزب ببورفؤاد

استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة مقابر بورسعيد القديمة

استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة مقابر بورسعيد القديمة | صور

انطلاق الدراسة ببرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر فى شراكة أكاديمية تعزز كفاءات المستقبل

انطلاق الدراسة ببرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر

بالصور

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي

عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

إطارات السيارة
إطارات السيارة
إطارات السيارة

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

نجوك الفن من حفل زفاف نجل هانى رمزي

أبرزهم يسرا وإلهام شاهين .. نجوم الفن فى حفل زفاف نجل هاني رمزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد