يشغل بال نحو 4.5 مليون موظف بالجاهز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، حيث أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات الشهر لجميع العاملين في القطاع الحكومي، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات الصرف وتخفيف الزحام أمام البنوك ومكاتب الهيئة القومية للبريد.

وأكدت الوزارة أن الصرف سيكون متاحًا عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) على مدار 24 ساعة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى إمكانية السحب من فروع البنوك المختلفة.

تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 بدلا من 24 لبعض الوزارات والجهات ذات الكثافة الكبيرة، ويستمر حتى يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 لباقي العاملين بالدولة.

وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة بالكامل عبر البطاقات البنكية المخصصة للمرتبات، ليتمكن الموظفون من السحب مباشرة عبر ماكينات الصراف الآلي أو من فروع البنوك المختلفة.

صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي

أكدت وزارة المالية أن جميع المرتبات ستكون متاحة فور بدء الصرف لكل جهة، وذلك لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون الحاجة للانتظار أو التزاحم.

وتعمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الحكومية والخاصة على مدار اليوم، مما يتيح للموظفين حرية اختيار الوقت المناسب للسحب سواء أثناء أوقات العمل أو خارجها.

رواتب أكتوبر 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

يأتي صرف مرتبات هذا الشهر بعد قرار الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، بدءًا من مرتبات يوليو 2025.

واستفاد من هذه الزيادة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية، وهو ما يعزز القدرة الشرائية للموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

أوضحت وزارة المالية أن تقسيم مواعيد الصرف على أيام متتالية يهدف إلى تجنب الزحام أمام البنوك وماكينات الصراف الآلي.

وسيتم الصرف للوزارات والجهات ذات الكثافة الكبيرة في اليوم الأول، بينما يتم الصرف لباقي الوزارات والهيئات في الأيام التالية.

كما يمكن للموظفين الذين لم يتمكنوا من صرف رواتبهم في مواعيدهم المحددة السحب في أي يوم لاحق دون قيود.