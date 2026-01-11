الأعلى للإعلام: تعديل إعلان أحد البنوك لمخالفته الضوابط الإعلامية

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه بناءً على التواصل بين المجلس برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز والبنك المركزي برئاسة حسن عبدالله بشأن ما تم رصده من مخالفات في محتوى إعلان لأحد البنوك، تم تعديل الإعلان على جميع صفحات التواصل الاجتماعي.

ضمان التزام المؤسسات المصرفية بالضوابط والمعايير الإعلامية

وأوضح المجلس - في بيان اليوم الأحد - أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع البنك المركزي وحرص الجانبين على ضمان التزام المؤسسات المصرفية بالضوابط والمعايير الإعلامية؛ بما يحافظ على ثقة الجمهور ويمنع أي محتوى إعلاني قد يتضمن مخالفة للمعايير المهنية، مشددًا على استمرار أعمال المتابعة والرصد.