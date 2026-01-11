أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يتخطى حاجز الـ6 آلاف جنيه

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب اليوم تصدر اهتمامات قطاع واسع من المواطنين، مع استمرار المتابعة الدقيقة لتحركات المعدن الأصفر داخل السوق المحلي، في ظل سعي الكثيرين لاختيار التوقيت الأنسب للشراء أو الادخار، باعتبار الذهب أحد أبرز أدوات الاستثمار الآمن في مصر على المدى الطويل.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم استقرارا نسبيا داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع حالة من الترقب تسود الأسواق المحلية، انتظارا لتحركات الأسعار العالمية وتغيرات سعر الأونصة المقومة بالدولار.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24
سعر البيع 6905 جنيه
سعر الشراء 6870 جنيه

عيار 22
سعر البيع 6330 جنيه
سعر الشراء 6295 جنيه

عيار 21
سعر البيع 6040 جنيه
سعر الشراء 6010 جنيه

عيار 18
سعر البيع 5175 جنيه
سعر الشراء 5150 جنيه

عيار 14
سعر البيع 4025 جنيه
سعر الشراء 4005 جنيه

عيار 12
سعر البيع 3450 جنيه
سعر الشراء 3435 جنيه

الأونصة
سعر البيع 214705 جنيه
سعر الشراء 213635 جنيه

الجنيه الذهب
سعر البيع 48320 جنيه
سعر الشراء 48080 جنيه

الأونصة بالدولار
4509.81 دولار

أسعار الذهب اليوم

أداء الذهب في السوق المحلي

تشهد سوق الذهب المصرية حالة من الحذر في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع استمرار متابعة تطورات الأسعار محليا وعالميا. 

ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الأعيرة الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الأكثر انتشارا بين الأسر المصرية، لما يحققه من توازن بين السعر وقوة الطلب.

أسعار الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في السوق المصرية ارتباطا مباشرا بحركة الأسعار العالمية، حيث ينعكس أي تغير في الأسواق الدولية بشكل مباشر على الأسعار المحلية، ما يؤدي إلى تذبذب مستمر بين الصعود والهبوط. 

وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه عام يميل نحو الارتفاع، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية أعلى محليا حال تجاوز الأونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

تراجع أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية

وبحسب تحليل مؤسسة جولد بيليون، بدأ الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مستندا إلى المكاسب الكبيرة التي حققها خلال عام 2025، بعدما سجل المعدن الأصفر ارتفاعا سنويا يقارب 65 بالمئة، وهو أعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، مدفوعا بالارتفاعات القوية في أسعار الذهب الفوري والعقود المستقبلية.

