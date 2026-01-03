قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر أشهر عيار ذهب في مصر اليوم بعد الهجوم الأمريكي على فنزويلا

محمد يحيي

سجل سعر أشهر عيار ذهب في مصر ارتفاعًأ مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم 3-1-2026؛ مدفوعًا بالهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته .

الذهب يصعد مدفوعًا بإعتقال الرئيس الفنزويلي

وزاد سعر أشهر عيار ذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا بقيمة تبلغ 15 جنيها؛ بعد التوترات الذي شهدتها فنزويلا بعد اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته صباح اليوم من جانب القوات الخاصة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

بلغ آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشارًا  5850 جنيها للبيع و 5880 جنيها للشراء

ارتفاع سعر الذهب

وسجل سعر الذهب زيادة قدارها 15 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية

تذبذب المعدن الأصفر 

وتعرض سعر الذهب على مدار الأسابيع الماضية وحتي مساء اليوم لتراجع بقيمة تبلغ 830 جنيها بمختلف الاعيرة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة  6685 جنيها للبيع و 6720 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

سجل سعر عيار 21 الأكثر تداولًا 5850 جنيها للبيع و 5880 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5014 جنيها للبيع و 5040 جنيها للشراء

اسعار الذهب اليوم الخميس

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3900 جنيه للبيع و 3920 جنيها للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب  4332 دولارا للبيع و 4333 دولارا للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب 46.8 ألف جنيه للبيع و 47.04 ألف جنيه للشراء.

أسعار الذهب ترتفع بنحو 1% في آسيا وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

توقعات الذهب لـ2026

ومع بداية العام الجديد تتزايد التوترات الجيوسياسية حول العالم، يعود الذهب ليتصدر المشهد كأحد أكثر الملاذات الآمنة جذبًا للمستثمرين.

 ومع دخول عام 2026، تتعاظم التوقعات بشأن مستقبل المعدن الأصفر، وسط تحذيرات من قفزات سعرية غير مسبوقة قد تعيد رسم خريطة الاستثمار عالميًا، وهو ما يدفع الخبراء إلى دق ناقوس الخطر للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية

توقعات بقفزات تاريخية في 2026

توقع الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، أن يشهد عام 2026 ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة في أسعار الذهب عالميًا، مشددًا على ضرورة توخي الحذر عند الشراء، والاعتماد على مصادر موثوقة لضمان سلامة الاستثمار.

وأوضح فرج أن المؤشرات الحالية والتقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية العالمية تعكس نظرة متفائلة تجاه مستقبل الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأشار خبير الذهب إلى أن التوقعات العالمية تؤكد دخول المعدن الأصفر في مسار صعودي قوي.

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

