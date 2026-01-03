سعر أشهر عيار ذهب في مصر اليوم بعد الهجوم الأمريكي على فنزويلا

سجل سعر أشهر عيار ذهب في مصر ارتفاعًأ مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم 3-1-2026؛ مدفوعًا بالهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته .

الذهب يصعد مدفوعًا بإعتقال الرئيس الفنزويلي

وزاد سعر أشهر عيار ذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا بقيمة تبلغ 15 جنيها؛ بعد التوترات الذي شهدتها فنزويلا بعد اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته صباح اليوم من جانب القوات الخاصة الأمريكية.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

بلغ آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5850 جنيها للبيع و 5880 جنيها للشراء

ارتفاع سعر الذهب

وسجل سعر الذهب زيادة قدارها 15 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض سعر الذهب على مدار الأسابيع الماضية وحتي مساء اليوم لتراجع بقيمة تبلغ 830 جنيها بمختلف الاعيرة الذهبية.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6685 جنيها للبيع و 6720 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

سجل سعر عيار 21 الأكثر تداولًا 5850 جنيها للبيع و 5880 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5014 جنيها للبيع و 5040 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3900 جنيه للبيع و 3920 جنيها للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب 4332 دولارا للبيع و 4333 دولارا للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب 46.8 ألف جنيه للبيع و 47.04 ألف جنيه للشراء.

توقعات الذهب لـ2026

ومع بداية العام الجديد تتزايد التوترات الجيوسياسية حول العالم، يعود الذهب ليتصدر المشهد كأحد أكثر الملاذات الآمنة جذبًا للمستثمرين.

ومع دخول عام 2026، تتعاظم التوقعات بشأن مستقبل المعدن الأصفر، وسط تحذيرات من قفزات سعرية غير مسبوقة قد تعيد رسم خريطة الاستثمار عالميًا، وهو ما يدفع الخبراء إلى دق ناقوس الخطر للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

توقعات بقفزات تاريخية في 2026

توقع الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، أن يشهد عام 2026 ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة في أسعار الذهب عالميًا، مشددًا على ضرورة توخي الحذر عند الشراء، والاعتماد على مصادر موثوقة لضمان سلامة الاستثمار.

وأوضح فرج أن المؤشرات الحالية والتقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية العالمية تعكس نظرة متفائلة تجاه مستقبل الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأشار خبير الذهب إلى أن التوقعات العالمية تؤكد دخول المعدن الأصفر في مسار صعودي قوي.