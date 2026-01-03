سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت 3-1-2026

شهد سعر جرام الذهب في مصر استقرارا في منتصف تداولاته المسائية اليوم السبت الموافق 3-1-2026 في داخل محلات الصاغة المختلفة.

استقرار المعدن الأصفر

وسجل المعدن الأصفر حالة من الهدوء الحذر في تداولات اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية مع استمرار الترقب لمتابعي المشغولات الذهبية.

انخفاض الذهب

ومع بدء تداولات مساء اليوم السبت فقد الذهب ما يقارب من 30 جنيه في الجرام الواحد مقارنة بما كان عليه أمس، ليستمر نزيف الجرام بمقدار 230 جنيه على الأقل منذ بداية السنة الميلادية الجديدة.

وعلى عكس توقعات موسم بداية العام والذي يتضمن ارتفاع سعر الذهب بمناسبة اقتراب الأعياد؛ إلا أنه فقد ما يقارب من 840 جنيه في المتوسط على مدار الأسابيع السابقة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث جرام الذهب نحو 5845 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6680 جنيه للبيع و 6714 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5845 جنيه للبيع و 5875 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5010 جنيه للبيع و 5035 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3896 جنيه للبيع و 3916 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 46.76 ألف جنيه للبيع و 47 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4332 دولار للبيع و 4332 دولار للشراء