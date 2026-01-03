قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت 3-1-2026

محمد يحيي

شهد سعر جرام الذهب في مصر استقرارا في منتصف تداولاته المسائية اليوم السبت الموافق 3-1-2026 في داخل محلات الصاغة المختلفة.

استقرار المعدن الأصفر

وسجل المعدن الأصفر حالة من الهدوء الحذر في تداولات اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية مع استمرار الترقب لمتابعي المشغولات الذهبية.

ومع بدء تداولات مساء اليوم السبت فقد الذهب ما يقارب من 30 جنيه في الجرام الواحد مقارنة بما كان عليه أمس، ليستمر نزيف الجرام بمقدار 230 جنيه على الأقل منذ بداية السنة الميلادية الجديدة.

وعلى عكس توقعات موسم بداية العام والذي يتضمن ارتفاع سعر الذهب بمناسبة اقتراب الأعياد؛ إلا أنه فقد ما يقارب من 840 جنيه في المتوسط على مدار الأسابيع السابقة.

وبلغ آخر تحديث جرام الذهب نحو 5845 جنيه.

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  6680 جنيه للبيع و 6714 جنيه للشراء

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5845 جنيه للبيع و 5875 جنيه للشراء

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5010 جنيه للبيع و 5035 جنيه للشراء

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3896 جنيه للبيع و 3916 جنيه للشراء

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 46.76 ألف جنيه للبيع و 47 ألف جنيه للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4332 دولار للبيع و 4332 دولار للشراء

