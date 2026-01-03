عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

شهد سعر الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026 تراجعًا ملحوظًا داخل أسواق الصاغة ، في مفاجأة للمتعاملين، بعد موجة ارتفاعات قوية سيطر بها المعدن الأصفر على تعاملات الأيام الماضية، ليعود من جديد إلى مسار الهبوط متأثرًا بعوامل محلية وعالمية.

سعر الذهب عيار 21 بكام الآن؟

انخفض سعر الذهب داخل الأسواق بقيمة 5 جنيهات، ليسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في مصر نحو 5875 جنيهًا للبيع و5845 جنيهًا للشراء، بعد أن كان قد سجل مستويات أعلى خلال تعاملات اليوم.





ويأتي هذا التراجع عقب ارتفاعات متتالية دفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة، قبل أن يتعرض المعدن النفيس لحالة من جني الأرباح داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب الآن داخل أسواق الصاغة

جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديثات على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 6714.25 جنيه للبيع و6680 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر نحو 6154.75 جنيه للبيع و6123.25 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر إلى 5875 جنيهًا للبيع و5845 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 5035.75 جنيه للبيع و5010 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 3916.75 جنيه للبيع و3896.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر إلى 3357.25 جنيه للبيع و3340 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 47000 جنيه للبيع و46760 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم نحو 4332.61 دولار للبيع و4332.16 دولار للشراء.

انخفاض الذهب خلال تعاملات الأسبوع

وشهد الذهب تراجعًا واضحًا خلال تداولات الأسبوع الماضي، بعدما فشل في الحفاظ على المكاسب التي سجلها مع أولى جلسات تداول العام الجديد، في ظل ضغوط بيعية قوية أعقبت تسجيله مستويات تاريخية بنهاية العام الماضي.

وبحسب التحليل الفني الصادر عن «جولد بيليون»، سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا بنسبة 4.4% خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 4274 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتح التداولات عند 4542 دولارًا، قبل أن يغلق الأسبوع عند مستوى 4332 دولارًا للأونصة.

الذهب يواصل خسائره متأثرًا بقوة الدولار

وأوضح تحليل «جولد بيليون» أن الذهب بدأ عام 2026 على خلفية سعرية مشبعة بالارتفاعات الحادة التي حققها خلال عام 2025، حيث واصل تحقيق مكاسب غير مسبوقة، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا يقترب من 65%، وهو أعلى معدل صعود سنوي للمعدن النفيس منذ عام 1979.

الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية

وأشار التحليل إلى أن تنامي التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان من أبرز العوامل الداعمة لارتفاع الذهب خلال العام الماضي، حيث تتوقع الأسواق تنفيذ خفضين للفائدة خلال عام 2026، وهو ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب كأصل لا يدر عائدًا.

وفي الوقت ذاته، تلعب التوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحفيز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، خاصة مع الهجمات على العاصمة الفنزويلية،و اعتقال الرئيس الفنزويلي، وهو ما قد يعيد الزخم الصعودي للذهب مع بداية تداولات الأسبوع المقبل.