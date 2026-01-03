سعر الذهب في مصر مساء اليوم السبت 3-1-2026

تراجع سعر الذهب في مصر في أول تعاملات له مساء اليوم السبت الموافق 3-1-2026؛ بعد 3 أيام من بدء العام الجديد.

الذهب يتراجع

وانخفض سعر جرام الذهب بقيمة بلغت 30 جنيها في المتوسط على مستوي جميع الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة.

تجدد التراجع

وجدد المعدن الأصفر من خسائره وهبوطه في الصاغة علي مدار 3 أيام ماضية بقيمة اقتربت من 230 جنيها في المتوسط ليصل بذلك مجمل تراجعه منذ شهر على الأقل بأكثر من 850 جنيها.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 5845 جنيها .

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6680 جنيها للبيع و 6714 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5845 جنيها للبيع و 5875 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5010 جنيهات للبيع و 5035 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 3896 جنيها للبيع و 3916 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 46.76 ألف جنيه للبيع و 47 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4332 دولارا للبيع و 4332 دولارا للشراء

انخفاض الذهب

شهد الذهب انخفاضا خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد أن فشل في الحفاظ على مكاسبه التي سجلها يوم أمس في أولى جلسات تداول العام، وذلك في ظل ضغط سلبي واقع على الذهب بعد المستويات التاريخية التي سجلها نهاية العام الماضي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.4% ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 4274 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 4542 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند 4332 دولار للأونصة، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

وقال التحليل الفني لجولد بيليون إن الذهب بدأ العام الجديد 2026 في ظل خلفية سعرية تتسم بالارتفاعات الحادة التي حققها المعدن خلال العام الماضي، إذ واصل المكاسب بعد أداء قوي في 2025 انعكس بارتفاعات غير مسبوقة في عقود الذهب الفوري والمستقبلي مسجلا ارتفاع سنوي يقترب من 65% وهو أعلى معدل سنوي منذ عام 1979.

تنامي التفاؤل بتخفيضات مرتقبة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان أحد أهم العوامل وراء ارتفاع الذهب خلال العام الماضي حيث تتوقع الأسواق خفضين في أسعار الفائدة خلال 2026، وهو ما يقلل تكلفة الفرصة لحيازة الذهب كأصل لا يدر عائدًا. هذا الاحتمال بدد بعض المخاوف التضخمية بعد الانخفاض النسبي في مؤشر الدولار وخلق بيئة محفزة للطلب على المعدن النفيس.

وتلعب التوترات الجيوسياسية دورًا مهمًا في دفع الطلب نحو الذهب كملاذ آمن، حيث وردت أخبار عن هجمات متتالية في العاصمة الفنزويلية والتي يرجح كونها هجمات أمريكية الأمر الذي قد يعيد الطلب على الذهب إلى الارتفاع مع بداية تداولات الأسبوع القادم.