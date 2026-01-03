قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026

الجنية الذهب
الجنية الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026 في مصر، قبل منتصف اليوم، لجميع أعيرة الذهب وذلك بعد ارتفاعه في وقت سابق من اليوم في السوق المحلية.

سجل سعر الجنيه الذهب 46880 جنيهًا خلال تداولات اليوم.


سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6697.25 جنيهًا


سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5860  جنيه


سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5022.75 جنيه


سعر أوقية الذهب اليوم
ووصل سعر أوقية الذهب نحو     4378.75 دولار

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

الذهب أعيرة السوق الجنيه الذهب أوقية السوق المصري

