"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. تبارك فى يومك ورزقك
من مكالمة تليفون إلى "لا ماسيا".. حمزة عبد الكريم موهبة مصرية تطرق أبواب برشلونة
من أعمدة الجارديان إلى ستامفورد بريدج .. قصة ليام روسينيور المرشح المفاجئ لقيادة تشيلسي
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026.. بكام عيار 21؟
فنزويلا تعلن التعبئة الشاملة وتتوعد بالقتال ضد العدوان الأمريكي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي

دهب وفضة
دهب وفضة
ارتفعت أسعار الذهب والفضة مع بداية تداولات عام 2026، بعد تحقيق أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979.

ارتفعت أسعار السبائك مقتربة من مستوى 4400 دولار للأونصة، فيما صعدت الفضة بنسبة 3%. وبينما يرى متداولون أن المعادن قد تحقق أداءً جيداً خلال 2026 في ظل خفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل إضافي وضعف الدولار، تلوح في الأفق مخاوف قريبة المدى من أن تؤدي إعادة موازنة المؤشرات العامة إلى ضغوط على الأسعار. وبالنظر إلى ارتفاع أسعار المعادن، قد تتجه صناديق التتبع السلبية للمؤشرات إلى بيع جزء من العقود لمواءمة الأوزان الجديدة عند اعتمادها.

كتب دانيال غالي، كبير استراتيجيي السلع في "تي دي سيكيوريتيز" (TD Securities)، في مذكرة: "نتوقع بيع نحو 13% من إجمالي العقود المفتوحة في أسواق الفضة ببورصة كومكس خلال الأسبوعين المقبلين، ما قد يفضي إلى تراجع حاد في الأسعار". وأضاف أن ضعف السيولة عقب العطلات قد يضاعف حدة تحركات الأسعار.

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

شهادات

قرب استحقاق شهادات الـ 27% .. رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف الحل المثالي

رامي صبري

عظيم جدا.. رامي صبري يشيد بفيلم "الست" لـ منى ذكي

عبادي الجوهر

عامك سعيد.. عبادي الجوهر يشعل حماس جمهوره بحفل موسم الرياض

أميمة طالب

بترجع وش أخباره .. أميمة طالب تشعل حفلها بموسم الرياض

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

نادية لطفي
نادية لطفي
نادية لطفي

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟.. أطعمة وعادات غذائية تسحب طاقتك بهدوء

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

