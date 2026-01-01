الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

استهل سعر الذهب اليوم الخميس 1-1-2026 تعاملات العام الجديد على حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بعد موجة تراجعات قوية شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، ليواصل عيار 21 الآن الحفاظ على آخر انخفاض سجله، وسط ترقب من المتعاملين لتطورات الأسعار العالمية وحركة الطلب.



وبحسب بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، استقر سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم دون احتساب المصنعية والضريبة، في وقت سجل فيه السوق تراجعًا ملحوظًا مقارنة بمستويات الأسعار المسجلة قبل ثلاثة أيام فقط.



سعر الذهب مع بداية 2026

وشهد سعر الذهب اليوم تراجعًا بنحو 230 جنيهًا لعيار 21 مقارنة بسعره قبل ثلاثة أيام، في إشارة واضحة إلى موجة تصحيح سعري بعد الارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن النفيس خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع تحركات الدولار وقرارات السياسة النقدية عالميًا.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة تصل إلى 1840 جنيهًا مقارنة بمستوياته السابقة، وهو ما انعكس على قرارات الشراء لدى المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج أو الباحثين عن الادخار في الذهب.



سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس نحو 6665 جنيهًا للبيع دون احتساب الضريبة والمصنعية، ليظل العيار الأعلى نقاءً متأثرًا بحركة الأوقية عالميًا، خاصة مع حالة التذبذب التي تسيطر على الأسواق الدولية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس نحو 5830 جنيهًا للبيع دون حساب المصنعية، ليحافظ على مستوياته الأخيرة بعد موجة الانخفاض، ويظل العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري والأكثر تأثيرًا في حركة البيع والشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس

أما سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس فسجل نحو 4995 جنيهًا للبيع دون احتساب المصنعية، ليستمر في جذب شريحة واسعة من المستهلكين الباحثين عن المشغولات الذهبية ذات التكلفة الأقل مقارنة بعيار 21.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند مستوى 46640 جنيهًا للبيع دون الضريبة والمصنعية، ويُحسب السعر بناءً على وزن 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من أبرز أدوات الادخار السريع لدى المواطنين.



تحديث متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

وبالتزامن مع بداية العام الجديد، شهدت محلات الصاغة تحديثًا في متوسط الأسعار، وجاءت كالتالي دون احتساب المصنعية:

سجل عيار 24 نحو 6665 جنيهًا للبيع و6640 جنيهًا للشراء

وبلغ عيار 22 نحو 6110 جنيهات للبيع و6085 جنيهًا للشراء

وسجل عيار 21 نحو 5830 جنيهًا للبيع و5810 جنيهات للشراء

فيما سجل عيار 18 نحو 4995 جنيهًا للبيع و4980 جنيهًا للشراء

وسجل عيار 14 نحو 3885 جنيهًا للبيع و3875 جنيهًا للشراء

وبلغ عيار 12 نحو 3330 جنيهًا للبيع و3320 جنيهًا للشراء

أما الأونصة فسجلت نحو 207240 جنيهًا للبيع و206525 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46640 جنيهًا للبيع و46480 جنيهًا للشراء، وسجلت الأونصة بالدولار نحو 4315.09 دولارًا.

هل الوقت مناسب للشراء؟

ويرى خبراء أن الانخفاضات الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة لمن يخطط للادخار طويل الأجل، مع التأكيد على ضرورة متابعة تحركات الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل احتمالات استمرار التذبذب مع بداية عام 2026.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

من المتوقع أن تظل أسعار الذهب في حالة تذبذب خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد، متأثرة بقرارات البنوك المركزية العالمية، وحركة الدولار، ومستويات التضخم، وهو ما يجعل المتابعة اليومية للأسعار أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.