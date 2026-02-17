بعد التأهل الأفريقي.. الزمالك يتحدى سيراميكا كليوباترا في كأس مصر

يلتقي فريق نادي الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025-2026، في مواجهة قوية تُقام ضمن مباريات دور الـ16.

تفاصيل المباراة وملعب اللقاء

يخوض الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا على أرضية استاد هيئة قناة السويس، في إطار سعي الفريقين لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، واستكمال المشوار نحو المنافسة على لقب كأس مصر هذا الموسم.

طموحات الزمالك قبل مواجهة سيراميكا

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في النتائج والأداء. ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة صحوته وتحقيق انتصار جديد يضمن له عبور عقبة سيراميكا كليوباترا، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في الوصول إلى الأدوار المتقدمة.

وكان الزمالك قد حقق فوزين متتاليين في آخر مباراتين، حيث تفوق على سموحة في الدوري المصري، كما حقق انتصارًا مهمًا على كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما تأهل الزمالك إلى دور الـ16 من كأس مصر بعد فوزه على بلدية المحلة بهدف دون رد.



سيراميكا كليوباترا يسعى لمواصلة مفاجآته

على الجانب الآخر، يدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء بطموح كبير من أجل مواصلة نتائجه القوية هذا الموسم، خاصة في ظل تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الزمالك.



وكان سيراميكا قد تأهل إلى دور الـ16 بعد تخطيه فريق أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0.

المتأهل يواجه طلائع الجيش في ربع النهائي

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مع فريق طلائع الجيش في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.



موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم

تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء 17 فبراير في تمام:

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

تُنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر شاشة On sport 1



