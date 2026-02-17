قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد التأهل الأفريقي.. الزمالك يتحدى سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
في يوم رؤية هلال رمضان.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء
26 فبراير .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
النيل منفعة مشتركة..وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس كينيا
صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة
موسكو: إسقاط 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
الجو هيقلب.. أمطار وانخفاض مفاجئ فى الحرارة يضرب البلاد الساعات القادمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ترامب يحذر من كارثة بيئية بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك
قمة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد التأهل الأفريقي.. الزمالك يتحدى سيراميكا كليوباترا في كأس مصر

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يلتقي فريق نادي الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025-2026، في مواجهة قوية تُقام ضمن مباريات دور الـ16.

تفاصيل المباراة وملعب اللقاء

يخوض الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا على أرضية استاد هيئة قناة السويس، في إطار سعي الفريقين لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، واستكمال المشوار نحو المنافسة على لقب كأس مصر هذا الموسم.

طموحات الزمالك قبل مواجهة سيراميكا

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في النتائج والأداء. ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة صحوته وتحقيق انتصار جديد يضمن له عبور عقبة سيراميكا كليوباترا، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في الوصول إلى الأدوار المتقدمة.

وكان الزمالك قد حقق فوزين متتاليين في آخر مباراتين، حيث تفوق على سموحة في الدوري المصري، كما حقق انتصارًا مهمًا على كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما تأهل الزمالك إلى دور الـ16 من كأس مصر بعد فوزه على بلدية المحلة بهدف دون رد.
 

سيراميكا كليوباترا يسعى لمواصلة مفاجآته

على الجانب الآخر، يدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء بطموح كبير من أجل مواصلة نتائجه القوية هذا الموسم، خاصة في ظل تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الزمالك.
 

وكان سيراميكا قد تأهل إلى دور الـ16 بعد تخطيه فريق أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0.

المتأهل يواجه طلائع الجيش في ربع النهائي

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مع فريق طلائع الجيش في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.
 

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم

تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء 17 فبراير في تمام:

  • الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة
  • الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

تُنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر شاشة On sport 1


 

الزمالك سيرتميكا كليوباترا كأس مصر اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

الأرصاد

الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

مجلس النواب

تكليف أطباء الأسنان وصيدلة والعلاج الطبيعي.. تحرك في البرلمان لمناقشة ملف خريجي القطاع الصحي

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

المتهمين

إحالة أوراق زوجة وعشيقها بالدقهلية إلى مفتى الجمهورية

ترشيحاتنا

جوجل

ثغرة يوم صفر خطيرة في جوجل كروم تحت هجوم فعلي وتحديث عاجل متاح الآن

ماك بوك

ماك بوك اقتصادي جديد من أبل بألوان مبهجة وسعر يبدأ من 699 دولارًا

جوجل

مذيع شهير في NPR يقاضي جوجل ويتهمها بسرقة صوته في NotebookLM

بالصور

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

لعزومة أول يوم رمضان.. طريقة عمل البط ب 3 وصفات مختلفة اغربها بالبيض

البط
البط
البط

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد