بعد التأهل الأفريقي.. الزمالك يتحدى سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
في يوم رؤية هلال رمضان.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء
26 فبراير .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
النيل منفعة مشتركة..وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس كينيا
صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة
موسكو: إسقاط 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
الجو هيقلب.. أمطار وانخفاض مفاجئ فى الحرارة يضرب البلاد الساعات القادمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ترامب يحذر من كارثة بيئية بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك
قمة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية
26 فبراير .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس

ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لقيام طلاب الصف الثالث الثانوي 2026 بتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن آخر موعد لقيام المدارس لتسليم استمارات الثانوية العامة 2026 للجان النظام والمراقبة يوم الخميس 26 مارس 2026

بينما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن آخر موعد لتسليم طلاب المنازل استمارات الثانوية العامة 2026 للجان النظام والمراقبة يوم الخميس الموافق 30 ابريل 2026 ، مشددة على أنه لن يتم قبول استمارة أي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب

جدير بالذكر أنه كانت قد انتهت رسمياً يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم ، الخاصة بالتقدم لـ امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدا أن الوزارة لم تعلنه حتى الآن لا في شكل مقترح ولا في شكل صورة نهائية

وحذر  المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الثانوية العامة 2026 من الانسياق وراء أي أخبار كاذبة يتم تداولها بشكل غير رسمي عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 على فيس بوك ، كما حذر الطلاب من النسخ الوهمية التي يتم تداولها حاليا على فيس بوك عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

وشدد  المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، سيتم إعلانه في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم وسيتم إعلانه على الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك ، مؤكدة أنه لا علاقة للوزارة بأي نسخ يتم تداولها لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 على صفحات غير رسمية وغير معتمدة قبل إعلانه رسمياً .

وأكد  المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرص الوزارة الشديد على أن اعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بشكل متوازن يراعي مصلحة طلاب الشعب الثلاثة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي ) ، ويتيح لكل طالب الوقت الكافي للمراجعة قبل كل مادة .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. موعد البداية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول ، من المقرر أن يبدأ رسميا اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026 ، وذلك وفقا للمواعيد الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الثانوية العامة 2026

