اقتصاد

الذهب يلتقط أنفاسه في السوق المحلية.. استقرار الأسعار أول أيام 2026

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع هدوء التعاملات في بداية اليوم، واستمرار حالة الترقب بين المتعاملين في السوق، سواء من جانب المستهلكين أو المستثمرين.
وجاء استقرار الأسعار مدعومًا بثبات نسبي في حركة الذهب بالبورصات العالمية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة داخل محال الصاغة.
وبحسب آخر تحديث صادر عن شعبة الذهب، سجلت أسعار الذهب في مصر المستويات التالية دون احتساب المصنعية أو الدمغة:
سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 6653 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 5820 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 4988 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 14: نحو 3880 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب: نحو 46560 جنيهًا
ويُعد عيار 21 هو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، خاصة في محافظات الوجهين البحري والقبلي، بينما يلقى عيار 18 رواجًا ملحوظًا في المحافظات السياحية، نظرًا لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته نسبيًا.
وفي هذا السياق، أكد متعاملون في سوق الذهب أن حالة الاستقرار الحالية قد لا تستمر طويلًا، في ظل تأثر الأسعار المحلية بأي تحركات مفاجئة في سعر الأونصة عالميًا أو تغيرات في سعر الصرف، ما يدفع المستهلكين إلى متابعة السوق عن قرب قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قابلة للتغير على مدار اليوم، وفقًا لحركة السوق، مع اختلاف قيمة المصنعية من محل لآخر ومن محافظة لأخرى بحسب نوع المشغولات الذهبية.

ذهب سعر اليوم السوق المصري

