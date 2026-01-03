قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
أول تصريح من وزير الدفاع الفنزويلي بعد الهجوم الأمريكي ضد كاركاس
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الكرنك بمحافظة الأقصر
ترامب يعترف بشن ضربات عسكرية على فنزويلا
اقتصاد

أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026

اسعار الذهب
اسعار الذهب
ولاء عبد الكريم

تراجع سعر الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026 في مصر، قبل منتصف اليوم، لجميع أعيرة الذهب وذلك بعد ارتفاعه في وقت سابق من اليوم في السوق المحلية.


سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6697.25 جنيهًا


سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5860  جنيه


سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5022.75 جنيه


سجل سعر الجنيه الذهب 46880 جنيهًا خلال تداولات اليوم.


سعر أوقية الذهب اليوم
ووصل سعر أوقية الذهب نحو     4378.75 دولار

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

الذهب جرام الجنيه الذهب السوق المصري صرف الجنيه

