سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 2-1-2026

ننشر أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 2 يناير 2026، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 462.25 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 3698.50 ريال، دون احتساب أي مصنعية أو رسوم إضافية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 528.25 ريال.

عيار 22 بلغ 484.25 ريال.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

عيار 21 وصل إلى 462.25 ريال.

عيار 18 سجل 396.25 ريال.

عيار 14 بلغ 308.25 ريال.

عيار 12 سجل 264.25 ريال.

الأونصة سجلت 16433.75 ريال.

الجنيه الذهب بلغ 3698.50 ريال.

الأونصة بالدولار سجلت 4381.90 دولار.

أسعار الذهب في المملكة اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء، نحو 528.25 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 484.25 ريال.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق السعودية، نحو 462.25 ريال، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 396.25 ريال.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 308.25 ريال، وسجل عيار 12 حوالي 264.25 ريال، وذلك وفق متوسط أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي دون مصنعية.