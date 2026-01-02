قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة لمحبي رونالدو .. فاتورة مثيرة لهداف الدوري السعودي
نائب وزير الخارجية اليمني: المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح كيانا محظورا بتمرده
قرار بشأن مهتز نفسيا روَّع المواطنين بسلاح أبيض في المرج
الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع
كاتب سوداني: توجد جهات تعمل على زعزعة الأمن تستهدف مصر في المقام الأول
هل الزواج صحيح بدون شراء شبكة؟.. أحمد كريمة يعلن مفاجأة
اليمن.. قوات درع الوطن تسيطر على مدينة القطن
التعليم تنفي اشتراط حصول الأهالي على «مؤهل عالي» للقبول بالمدارس الخاصة والدولية
سامو زين يكشف تفاصيل وفاة والده بسبب تشخيص خاطئ
عمرو أديب عن زيارة أنجلينا جولي: الإجابة المصرية ناصعة البياض عن غزة
خطوة بخطوة.. كيفية التقديم على معاش استثنائي؟
أول تعليق من مدرب مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع لاعبين جدد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 2-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 2 يناير 2026، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 462.25 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 3698.50 ريال، دون احتساب أي مصنعية أو رسوم إضافية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 528.25 ريال.

عيار 22 بلغ 484.25 ريال.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

عيار 21 وصل إلى 462.25 ريال.

عيار 18 سجل 396.25 ريال.

عيار 14 بلغ 308.25 ريال.

عيار 12 سجل 264.25 ريال.

الأونصة سجلت 16433.75 ريال.

الجنيه الذهب بلغ 3698.50 ريال.

الأونصة بالدولار سجلت 4381.90 دولار.

أسعار الذهب في المملكة اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء، نحو 528.25 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 484.25 ريال.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق السعودية، نحو 462.25 ريال، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 396.25 ريال.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 308.25 ريال، وسجل عيار 12 حوالي 264.25 ريال، وذلك وفق متوسط أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي دون مصنعية.

الذهب أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية سعر الذهب عيار 21 في السعودية أسعار الذهب في المملكة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

مرتبات شهر يناير 2026

تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

ترشيحاتنا

محافظة الوادي الجديد

بتكلفة 52 مليون جنيه.. أوقاف الوادي الجديد تنتهي من صيانة 11 مسجدا

المقارئ القرآنية

مقارئ الجمهور .. مساجد كفر الشيخ تستضيف روادها لترسيخ التلاوة الصحيحة

من المسجد إلى الطريق.. غرس آداب السلوك في نفوس الأطفال بالغنايم

من المسجد إلى الطريق.. الأوقاف: غرس آداب السلوك في نفوس الأطفال بالغنايم

بالصور

فوائد شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا

فوائد صحية لشرب كوبين من الشاي الأخضر يوميا
فوائد صحية لشرب كوبين من الشاي الأخضر يوميا
فوائد صحية لشرب كوبين من الشاي الأخضر يوميا

تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز

أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد