مصادر يمنية : هروب قيادات كبيرة من القوات التابعة للمجلس الإنتقالي
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر
سيولة مرورية وانتشار أمني مكثف.. نجاح خطة تأمين ليلة رأس السنة
دعاء المطر .. ردده في وقت الاستجابة يقضي الله حوائجك ويسخر لك الأرض وما عليها
إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة.. تفاصيل
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وتحذيرات للمزارعين من تأثيرات الصقيع
دعاء الجمعة الأولى بالسنة الجديدة.. اغتنم فضله في هذا اليوم المبارك
السفير السعودي باليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قرارات أحادية
مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات و15 سلاحا ناريا بسوهاج
وفاة مفتش بالأوقاف أثناء أداء عمله بسوهاج
ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026
ليست مجرد وجبات.. مبادرة "الإطعام" تعيد إحياء قيم المودة والتراحم في قلب مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 يناير 2026 دون احتساب قيمة المصنعية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 مستويات اقل من نهاية العام، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 46680 جنيهًا للبيع و46520 جنيهًا للشراء، وفق متوسط تعاملات محلات الصاغة.

أسعار أعيرة الذهب اليوم 

عيار 24 سجل 6670 جنيهًا للبيع و6645 جنيهًا للشراء.

عيار 22 بلغ 6115 جنيهًا للبيع و6090 جنيهًا للشراء.

عيار 21 وصل إلى 5835 جنيهًا للبيع و5815 جنيهًا للشراء.

عيار 18 سجل 5000 جنيه للبيع و4985 جنيهًا للشراء.

عيار 14 بلغ 3890 جنيهًا للبيع و3875 جنيهًا للشراء.

عيار 12 سجل 3335 جنيهًا للبيع و3325 جنيهًا للشراء.

الأونصة سجلت 207415 جنيهًا للبيع و206705 جنيهات للشراء.

الجنيه الذهب بلغ 46680 جنيهًا للبيع و46520 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار سجلت 4373.69 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الان

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 6670 جنيهًا للبيع مقابل 6645 جنيهًا للشراء. 

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 6115 جنيهًا للبيع و6090 جنيهًا للشراء.

أما الذهب الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عيار 21، فقد سجل 5835 جنيهًا للبيع و5815 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5000 جنيه للبيع و4985 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 14 نحو 3890 جنيهًا للبيع و3875 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر عيار 12 نحو 3335 جنيهًا للبيع و3325 جنيهًا للشراء، وذلك وفق متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية.

